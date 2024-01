Nem csitul az Epstein-botrány: Hillary Clinton is érintett

A Mandiner olvasói emlékezhetnek: a napokban nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein társainak és áldozatainak listáját. Lapunk pénteken beszámolt arról is, hogy most már biztosak lehetünk abban, hogy a demokrata párti volt amerikai elnök, Bill Clinton, a brit András herceg, Michael Jackson, és David Copperfield is valamilyen módon összefüggésbe hozható az üggyel, sőt,

a jelek szerint Clinton erőfeszítéseket tett az ügy eltussolására is.

Azóta kiderült, hogy az egyik leggazdagabb demokrata neve is ott szerepel az Epstein-listán, ugyanis Tom Pritzker neve is felbukkant a legújabb Epstein-dokumentumokban – írja a Fox Business. A milliárdos szállodamágnás Illinois demokrata kormányzójának, J. B. Pritzkernek, valamint Penny Pritzker volt kereskedelmi miniszternek a rokona. Erről ide kattintva olvashat bővebben.