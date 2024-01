Az év, amikor eldőlnek a dolgok

Óriási dolgok fognak idén eldőlni. Mekkora lehet valójában az a társadalmi elégedetlenség Oroszországban, amelynek robbanására az Ukrajnát lélegeztető Nyugat a komplett háborús stratégiáját építi? Van-e az európai választókban szándék az Európai Unió utóbbi tíz évének döntéseit apró kivételekkel mind elszúró fősodrot jobbról leváltani? Rontott-e el elég dolgot Joe Biden ahhoz, hogy Donald Trump visszatérhessen? Én azonban azt javasolnám: tekintsünk kicsit a tányér szélén túlra. A The Economist a történelem legnagyobb választási évének nevezte 2024-et, s nem ok nélkül: több mint kétmilliárdan járulhatunk az urnákhoz mi, szavazókorú homo sapiens sapiensek, és a világ nagy kérdései mellett döntünk majd a világ legérdekesebb kis kérdései közül is sokról.

Ott lesz például a második fél évben esedékes venezuelai választás, amelyről azt még biztosan nem tudjuk, hogy lesz-e, de azt már igen, hogy a legesélyesebb ellenzéki jelöltet a biztonság kedvéért már kizárták. Nem is az lesz a kérdés, hogy a Simón Bolívar Nagy Patrióta Pólus (nem viccelek, tényleg így hívják koalíciójukat a kormányzó kommunisták, valakinek idehaza is eszébe juthatna már a Nagy Szent István Párt színeiben megverni a Fideszt) leváltható-e egy elcsalt választáson, hanem az, hogy mennyire engedte ki a ketrecből az Egyesült Államok Venezuelát azért, hogy venezuelai és iráni olaj világpiacra engedésével helyrepofozza a szankciós gazdasági háborúban elszálló olajárakat. A 2019-es elcsalt választás után még elbohóckodott Washington egy párhuzamos kabinet elismerésével, melynek fizetéseit amúgy egy nemzet­közi segélyezéssel foglalkozó kormányszerv, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) folyósította. Ha az idei elcsalt választás után nem lesz ilyen, az világosan mutatja majd: Caracas kiszabadult a ketrecből, a venezuelai demokráciát feláldozták Oroszország legyőzésének nagy oltárán.