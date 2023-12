Hoppá: egy friss felmérés szerint Zelenszkij legnagyobb riválisa népszerűbb az ukrán elnöknél

Vészjósló eredményeket mutat egy friss kutatás, amelyet a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet tett közzé, és amelyet a Kyiv Independent szemlézett – legalább is Zelenszkij számára semmiképp sem jelent jót, hiszen a felmérés eredményei azt mutatják, hogy az ukrán elnök népszerűsége döbbenetes mértékben bezuhant.

Zelenszkij népszerűsége 2022 decemberében még 84 százalék volt, idén pedig 62 százalék.

Azok száma, akik nem bíznak Zelenszkijben, a tavalyi 5 százalékhoz képest 18 százalékra duzzadt. Kormányában egy évvel ezelőtt még a válaszadók 52 százaléka bízott, ez az idei év végére 26 százalékra zuhant.

A legnagyobb rivális leelőzte

Nem adhat okot bizakodásra az ukrán elnöknek az sem, hogy idén először az intézet kimutatta: Valerij Zaluzsnij népszerűsége 88 százalékon áll, azaz messze maga mögé utasítja Zelenszkijt. Mint ismert: a hadsereg főparancsnoka és az ukrán elnök között az utóbbi időben meglehetősen megromlott a viszony, miután kommunikációjukban éles törésvonal jelent meg: Zaluzsnij arról beszélt, hogy az orosz-ukrán háború a befagyás felé tart, Zelenszkij szerint azonban erről szó sincs, cél a győzelem, nem szabad engedni, hogy állóháború alakuljon ki.

Akármelyikük verziója is áll közelebb az igazsághoz, mindenesetre a rossz szájíz megmaradhatott, hiszen azóta például olyan sajtóértesülés is napvilágot látott, miszerint az ukrán elnök nemes egyszerűséggel Zaluzsnijt megkerülve kommunikál a hadvezetéssel (ami nyilvánvalón teljesen lehetetlenné teszi a főparancsnok munkáját), sőt, szóba került Zaluzsnij menesztése is.