Volt CIA-ügynök: Ukrajna lassú halálának vagyunk a szemtanúi

Stephen Gardner műsorában szólalt fel Larry C. Johnson, a CIA és a Külügyminisztérium Terrorelhárítási Hivatalának veteránja – számolt be róla a Magyar Nemzet.

2022-ben a Mandiner is beszámolt arról, hogy Volodomir Zelenszkijt választotta az év emberének a Financial Times,

valamint a Time magazin is. A beszélgetés során Zelenszkij személye is szóba került. Az ukránoknak már nincsenek fegyvereik, nincsenek katonák, hiszen az elmúlt öt hónapban az oroszok mindezt felszámolták, emlékeztetett a szakértő.

Ukrajna lassú halálának vagyunk a szemtanúi”

– mondta a volt CIA-ügynök.

„A NATO és a Nyugat most Izraellel és az ebből fakadó lehetséges világháború kilátásaival van elfoglalva” – fogalmazott.

Szóba került az ukrán propaganda is

„Oroszország vesztesnek ábrázolása. Oroszország gyenge. Oroszország inkompetens, tele van alkalmatlan tábornokokkal, katonákkal, sorkatonákkal, akiket fegyverrel kényszerítenek a hadseregbe” – árulta el a szakértő az ukrán propaganda legfontosabb kijelentéseit.

Szerinte ez a propaganda sikeres volt, hiszen meggyőzte az ukránokat a saját ostobaságukról – mondja Larry C. Johson. A szakértő azt is kiemelte, hogy az ukrán besorozottak átlagéletkora 43 év, ami egyszerűen azt jelenti, hogy vannak, akik a nyugdíjas éveik élvezete helyett most a fronton vannak.

Az interjút itt tudják megtekinteni:

***

Nyitókép: PAVLO BAHMUT / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP