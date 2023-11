Türk vezérnek öltöztették Orbán Viktort

Mint ismert, a magyar miniszterelnök szerdán Asztanába, Kazahsztán fővárosába utazott, ahol hivatalos kétoldalú találkozóit követően részt vesz a Türk Államok Szervezete 10. csúcstalálkozóján.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda tájékoztatásából kiderült, hogy a találkozón Kazah Állami Barátság Érdemrend első fokozata díjat adományozott Orbán Viktornak a kazah elnök.

A tárgyalást követő sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a jövőben tovább bővülhet a Magyarország és Kazahsztán közötti gazdasági együttműködés. A kormányfő a beszédében háláját fejezte ki Kaszim-Zsomart Tokajev államfőnek, amiért nemcsak gazdasági kérdések kerültek szóba egyeztetésükön, hanem globális biztonsági kérdések is.

A tájékoztatót követő közös fotózáson Tokajev elnök egy kazah viseletet is átnyújtott ajándékként a magyar miniszterelnöknek. Orbán viktor ezt magára is öltötte. Erről egy fotót is megosztott közösségi oldalán, melyhez – a Trónok harca sorozatot idézve – azt írta,

Winter is coming!

A bejegyzést alább tekinthetik meg:

