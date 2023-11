„Ez ma Magyarországon vasárnapi főműsorban a megjelenés...” – beleszállt az RTL-be a stylist

„Nem tudom hol vannak az RTL stylist kollégái. Barna zakójának az ujja behajlított kézzel is a tenyere közepébe ér. Az ing gallérja kb 5 mérettel nagyobb…” – illette kritikával a Dress Me and You szabóság ruhajavítás nevű oldal a vasárnap esti Sztárboksz egyik műsorvezetőjének, Héder Barnának a ruházatát.

A kritikus szerint szomorú, hogy ez ma Magyarországon vasárnapi főműsorban a megjelenés.

Nyitókép: Dress Me and You szabóság ruhajavítás, Facebook