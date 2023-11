„Írom épp a havi Magyar Nemzetes cikkemet – most a reális valóságérzékelés fontosságáról lesz szó – Magyarország helyzetét illetően (is).

Az utóbbi idők slágere a »Románia megelőzte Magyarországot« topik.

A legtöbbet idézett adat az egyéni fogyasztásé vásárló erő paritáson. Eszerint a magyar egyéni fogyasztás 72 százaléka az EU átlagnak, a román 88 százaléka. Amíg eddig olvasunk – és tovább ritkán megy egy a hazai sajtóban megjelent cikk – az adat nemhogy megdöbbentő, hanem sokkoló. Csakhogy meg kell nézni a többi országot. Hogy az átlagromán többet fogyasztana nem csak egy magyarnál, hanem egy szlováknál (73), észtnél (79), csehnél (83), spanyolnál/portugálnál (85), lengyelnél (86) sőt egy írnél (87)? Ez több, mint sokkoló – ez hihetetlen.

Papíron Íroszág Luxemburg után az EU leggazdagabb állama – és nem papíron is jóval fejlettebb első, második és harmadik ránézésre is, mint Románia. Aki valamennyire is ismeri Európát, első ránézésre tudja, hogy ez az adat nem tükrözi a valóságot.

A linkben pedig egy másik adatsor – szintén EU-s. Na ezzel érdemes összevetni a román fogyasztási adatot.

Az persze nem kétséges, hogy Románia az 1990-es, rendkívül alacsony szintről sokat fejlődött, és ez mindenképpen figyelemreméltó - de az egész térséget biztosan nem előzte le életszínvonalban. Sőt.”

***