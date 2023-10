Tarjányi: A terroristáknak is van forgatókönyvük

Tűzszünetért cserébe engedne el izraeli túszokat a Hamász – adta hírül sok csatorna pénteken, de Tarjányi Péter szerint ez inkább egy időhúzó taktikai lépés lehet a terrorszervezet részéről: nekik minden nap egy felkészülési lehetőség a várható izraeli szárazföldi akció előtt, míg Izrael nem teheti meg, hogy ilyen diplomáciai egyeztetésekre vesztegesse az idejét.

Az ATV Ostrom című műsorának vendége szerint a Hamász hideg logikával élő pajzsként akarja használni az izraeli túszokat, az övezet olyan pontjaira vitték őket, ahol a szervezet logisztikai, utánpótlási, hadianyaggyártási egységei fekszenek, így ezen területek bombázása, vagy egy szárazföldi különleges akció általi támadása sokkal kockázatosabbá vált Izrael számára. Tarjányi Péter szerint

egy ilyen helyzetben a kiszabadításuk szinte lehetetlen, hiszen még az utolsó pillanatban is lelőhetik őket a fogvatartóik.

A túszszedés másik összetevője, hogy ezzel belpolitikai válságot tudnak kiváltani az emberrablók, hiszen óriási társadalmi nyomás nehezedik az izraeli kormányra a túszok kiszabadítására.

A humanitárius folyosók ügyében Tarjányi szkeptikus volt: az ilyen úton eljuttatni szándékozott szállítmányokban mindig megpróbálnak fegyvereket, kommunikációs eszközöket becsempészni az adott területre, így a biztonsági folyosók mindig problémás megoldások az ostromló fél számára.

A biztonságpolitikai szakértő abban egyetértett a Hamász és Oroszország között párhuzamot vonó amerikai elnökkel, Joe Bidennel, hogy

mind a palesztin terrorszervezet, mind az orosz hadsereg használta eszközül a terrort,

az orosz hadsereg háborús bűncselekményeket hajtott végre. Ugyanakkor abból a szempontból is igaz lehet a párhuzam, hogy mind az orosz, mind az izraeli hadsereg civil célpontokat is lövet.

A szakértő felhívta a figyelmet, hogy a libanoni határnál a Hezbollah részéről és a ciszjordániai palesztin területeken pedig a lakosság oldalán észlelhető mozgolódás. Az izraeli erők valóban szárazföldi hadműveletre készülnek, az izraeli védelmi miniszter szerint hetekig elhúzódó akciósorozat lehet, amelyre az izraeli társadalomnak fel kell készülnie.

„A terroristáknak is van forgatókönyvük”

– fogalmazott Tarjányi, aki szerint vélhetően a Hamásznak is van elgondolása, mit fog tenni, ha az izraeli hadsereg elkezdi a szárazföldi behatolást a Gázai övezetbe. Ráadásul a Hamász felhívása értő fülekre talált, Irakban amerikai bázisokat ért dróntámadás, és ilyen esetben a támadásoknak több hulláma lehet, az európai terrorista sejtek is aktivizálhatják magukat, így európai biztonsági implikációja is lehet egy ilyen helyzetnek.

Arra a felvetésre, miszerint egy izraeli politikus Oroszországot vádolta meg a Hamász rejtett támogatásával, Tarjányi elmondta:

Izraelnek sok információja van az iráni érintettségről,

hiszen Teherán iraki-szíriai területeken és a Földközi-tengeren keresztül juttatott el fegyvereket Gázába, és ezen fegyverek egy része orosz fegyverkereskedők révén került Iránhoz.

Nyitókép: Izraeli katona Be'eri kibucnál a gázai határ közelében 2023. október 20-án (forrás: RONALDO SCHEMIDT / AFP)