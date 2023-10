Kiakadt a Fauda sztárja az izraeliek halálán örömködő palesztin fiatalokon

Lior Raz, a Fauda című sorozat sztárja maga is aktív részese az izraeli háború történéseinek, és az azzal kapcsolatos eseményekről közösségi oldalain is hírt ad.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a színész társaival nemrég két családot is kimenekített a támadás alatt álló dél-izraeli Szderot városából.

Most pedig arról számolt be egy Instagram-történetben, hogy palesztin fiatalok annak örültek egy megmozduláson, hogy ártatlan civileket mészárolt le a Hamász egy betörés során. Erről egy videófelvételt is felmutattak.

A felvételhez annyit írt kísérőszövegként, hogy

„a Hamász egyenlő az ISIS-szel”.

Továbbá azt is megjegyezte, hogy szeretne „szemtől szembe találkozni azzal a s*ggfejjel!”, akinek örömet jelent az izraeli zsidók halála.

