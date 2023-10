Josep Borrell: Az EU elkötelezettsége egyértelmű, és továbbra is támogatjuk Ukrajnát minden téren

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, az Európai Unió külügyminiszterei informális találkozót tartottak Kijevben, hogy biztosítsák Ukrajnát támogatásukról. Az esemény után Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője arról számolt be, hogy a találkozón az uniós miniszterek több fontos kérdést is megvitattak Ukrajna támogatásával kapcsolatban.