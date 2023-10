Igazodni kell a piachoz: izraeli, palesztin és amerikai zászló is kapható a New York-i utcai árusnál

Ahogy lapunk is megírta, világszerte zajlottak tüntetések Palesztina mellett és Izrael ellen, ugyanakkor Izrael mellett és a Hamász ellen is sok helyen az utcára vonultak. A piaci igényekhez alkalmazkodva egy New York-i utcai árus ideológiailag ugyan nem foglalt állást, de a profit mellett mindenképp letette a voksát, ugyanis egyszerre árulta a palesztin, az izraeli és az amerikai zászlót is. Az X közösségi média felületre felkerült videóhoz azt írták: „a háború egyetlen nyertese”.

Nyitókép: képernyőfotó, TikTok