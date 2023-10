Harag és gyász

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom (Hamasz) terroristáinak október 7-ei támadását követően több napba telt, mire az izraeli hadsereg felszabadította a Gázai övezet menti településeket. A kibucokban olyan mészárlás nyomait találták, amilyenhez hasonlóra nem volt példa a modern Izrael történetében. A legszörnyűbb támadás Kfar Aza kibucban történt, ahol több mint 100 embert gyilkoltak meg. A kibucban volt egy utca, ahol 66 civilt öltek meg, köztük nőket, gyerekeket és időseket. A helyszínre érkező mentőcsapatok meggyilkolt kisbabákat találtak, az otthonok falait gépfegyverek lövedékei szaggatták szét. A megtámadott településeken a ZAKA nevű izraeli önkéntescsoport tagjai kutatták át a házakat, hogy összegyűjtsék a holttesteket. Josszi Landau, a szervezet egyik vezetője az i24Newsnak arról beszélt: egy házban találtak egy fejbe lőtt fiatal nőt, akinek a hasából a terroristák kivágták a csecsemőt, majd leszúrták. Egy másik házban találtak egy családot, amely tagjainak megkötözték a kezét, majd felgyújtották őket. Az önkénteseket annyira megrázták a látottak, hogy leültek imádkozni, csak úgy tudtak továbbmenni. Landau és csapata öt napon át végezte a holttestek összegyűjtését. A Hamasz által meggyilkoltak száma lapzártáig átlépte az 1400-at, s több mint 3500 sebesültet számlálnak. Eddig csak a halottak felét sikerült azonosítani. A folyamat még szombaton is tartott, és rabbik is részt vettek benne. Egyikük az AP-nek elmondta: „A zsidó törvények szerint nem szabad megszegni a szombatot egy halott miatt. Kivételt képez az az eset, amikor a család kétségbeesik, és a haláleset annyira megnyomorító, hogy a család életét veszélyezteti. Ilyenkor szombaton is dolgozni kell, hogy azonosítsuk a holttestet, és válaszokat adjunk a családnak.”