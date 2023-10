Antiszemita támadásokra készülnek Nyugat-Európában

Hiába tiltották be a a palesztinbarát tüntetéseket több európai nagyvárosban, továbbra is egyre nagyobb a veszélye az antiszemita támadásoknak – írta a Magyar Nemzet. A városokban a tiltás ellenére is orra vonulnak az utcákra a tüntetők, hogy az arab közösség mellett szólaljanak fel.

A megmozdulásokon gyakran trágár szavakkal illetik a zsidó közösségeket, és a tüntetések nem ritkán erőszakos atrocitásokkal járnak. A közösségi oldalakra már temérdek videófelvételt feltöltöttek a felhasználók, köztük olyanokat is, melyeken az erőszakos jeleneteket örökítették meg.

A hétvégére is tüntetők ezreit várják a szervezők Európa-szerte

– írta a lap.