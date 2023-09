„Kezdődött mindez a szeptember 15-én lejárt, és az EU által meg nem hosszabbított ukrán gabonaimport tilalommal. A lengyelek, Magyarország, Szlovákia önálló hatáskörben hosszabbítottak. Fontos kiemelni, hogy ez csak az adott országba irányuló importra vonatkozik, az ukrán gabona tranzitja zavartalanul folytatódhat Magyarországon vagy Lengyelországon keresztül.

Na erre az ukrán döntéshozók meglehetősen kemény nyilatkozatokkal reagáltak, majd pedig beperelték (!) az importtilalmat meghosszabbító EU-s államokat. Ezt már Varsó sem hagyhatta szó nélkül, és több fórumon üzent Kijevnek, tegnap pedig a lengyel elnök, Andrzej Duda is változtatott a feltehetően korábban megírt beszédén, és arról beszélt, hogy pereskedés helyett Ukrajnának »emlékeznie kellene arra, hogy mi mindent is kap Lengyelországtól«. A dolog lengyel oldalról nem állt meg ennyiben, és tegnap este bejelentették, hogy az ukrán menekülteknek nyújtott pénzügyi és lakhatási támogatás az év végével lejár, jövő évtől már nem kapnak lengyel támogatást.

És mi erre az ukrán válasz? Ahelyett, hogy visszakoztak volna, bejelentik, hogy ők is importtilalmat vezetnek be számos lengyel mezőgazdasági termékre, többek között almára, paradicsomra és káposztára.

Mindez nem tűnik egy jó stratégiának Kijev részéről, és még kevésbé előremutató. A helyzetnek azért is van komoly súlya, mert Lengyelországban kevesebb, mint egy hónap múlva (október 15-én) parlamenti választások lesznek, tehát ennek az ukrán feszültségkeltésnek komoly belpolitikai éle is van. Az ilyet annak idején a magyar kormány sem bocsátotta meg Zelenszkijnek, meggyőződésem, hogy a viszony ott siklott félre, az ukrán elnök közvetlen beszólása miatt a választások előtt. Ezt a lengyel kormány sem fogja megbocsátani, ezért is tűnik mindez komoly stratégiai hibának.

Az egyetlen logikus magyarázat az lenne, hogy Kijev már a lengyel ellenzékre, a Donald Tusk vezette polgári koalícióra (KO) teszi a voksát, de ez is egy meglehetősen rossz taktikának tűnik, hiszen minden mérés szerint a PiS jelenleg 39%-on áll a KO 29%-ával szemben.”

Nyitókép: MTI, EPA, Az ukrán elnöki hivatal sajtószolgálata