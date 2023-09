„Szécsi Pál énekli, hogy »Könnyezem, vagy csak a füst szállt a szemembe, nem tudom.« Miután a Magyarországgal szembeni ősgonosz, Vera Jourová cseh politikus EP-ciklus végi távozásáról van szó az Európai Bizottságból, ezért én pontosan tudom, hogy csak azért könnyezem, mert füst szállt a szemembe.

Vera Jourovát magyar emberként nem nagyon lehet szeretni. Könnyeket ejteni érte meg pláne. Úgy látszik, ez még Donáth Annának sem nagyon megy, aki szó nélkül hagyta Jourová bejelentését, pedig emlékszünk, korábban milyen szívesen jelentgette föl Magyarországot a jogállamiságért is felelős alelnöknél.

Mi több, Jourová egyáltalán nem kérte ki magának, hogy hogy jön ahhoz egy magyar EP-képviselő, hogy saját hazája ellen dehonesztáló tartalmú jelentéseket tegyen nála. Sőt, még talán biztatta is Donáth Annát annak ellenére, hogy tisztában volt vele, hogy amit Donáth mond, az hazugság. Semmi másra nem volt jó, csak arra, hogy zsarolják Magyarországot, hogy hergeljék az uniót hazánk ellen. Persze az is lehet, sőt ennek nagyobb a valószínűsége, hogy Jourová a Magyarország elleni uniós koholmányokhoz keresett aktuális információkat, és volt olyan, nem is kevés magyar EP-képviselő, aki ilyeneket szíves örömest szolgáltatott. Mondanom sem kell, hogy Gyurcsány köpönyegéből bújtak ki mindannyian.”

***

Nyitókép: JOHN THYS / AFP