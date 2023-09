Hoppá: Németország és Franciaország gyors uniós belépést ígért Ukrajnának, ha segítenek nekik megbuktatni a jelenlegi lengyel kormányt

1. W Brukseli mówi się nieoficjalnie, że ponoć Niemcy i Francja obiecały władzom Ukrainy szybkie wejście do UE jeśli Kijów pomoże w obaleniu obecnego polskiego rządu. Motywują to tym, że bez zmiany traktatów nie można rozszerzyć UE, a to Polska blokuje te zmiany.