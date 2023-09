„Rendszeresen kerülnek fel az internetre olyan videók, hivatalos amerikai kormányzati eseményeken készültek is, amelyeken Joe Biden az Egyesült Államok hivatalban lévő és az újraválasztásért indulni kívánó elnöke finoman fogalmazva is teljesen zavarodottnak tűnik.

Természetesen kreálható egy olyan indokrendszer, amelyben ez az ellenség megtévesztését szolgáló gigantikus konspiráció és Biden olyan okos, mint amilyen Obama alelnökeként volt. Mondjuk a rossz nyelvek szerint ennek sem kellene nagyon örülni, de az idő annyi mindent megszépít.

De ha egy kicsit kevésnek találjuk ezt a magyarázatot, akkor el kell gondolkoznunk a jelenlegi látszaton. A látszat pedig az, hogy a Biden-adminisztráció brutális kommunikációs fölényében bízva bevállalja, hogy a hatalma megőrzése érdekében a felszínen tartja Joe Bident. Nyilvánvalónak tűnik ugyanis, hogy nem az elnök irányít, hanem a hatalom lecsúszott valahová az elnöki adminisztráció alsóbb szintjeire. De még ez sem biztos, az is simán lehetséges, hogy a Fehér Ház személyzete számára is nyilvánvaló és közismert módon külső erőközpontokban hozzák a lényeges döntéseket. Az elnöki hatalom sosem azt jelentette, hogy az elnök minden hatalmát maga gyakorolja, hanem azt, hogy a hatalma aktuálisan fontos részeit, amelyeket delegált valakinek, bármikor visszaveheti. Persze ezt mindig egy csapat élén állva, annak részeként teszi, sohasem tudható, legfeljebb csak sejthető, hogy ezt a szervezetet az elnök mennyire dominálja. Mindenre és mindennek az ellenkezőjére is volt már példa, feleségek, családtagok, barátok, külső hatalmi és pártcsoportok nyílt és rejtett küldötteinek kavalkádja jellemzi az elnök környezetét. Úgy tűnik ez a hatalomvisszavevő képesség változott meg mostanában. Trumpot a saját republikánus adminisztrációja akadályozta abban, hogy teljes mértékben használja a hatalmát, Biden pedig egyszerűen nem kompetens.”

Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Marcin Obara