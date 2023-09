„»A gyermekvállalás menti meg a világot« – előadás egyetemistáknak Utah államban.

Amerikai utam utolsó állomásaként Utahba érkeztem, ahol a főváros, Salt Lake City melletti Brigham Young University hallgatóinak tartottam előadást. Fő üzenetem a minap, Elon Muskkal folytatott beszélgetésünk mottója volt.

Arra bátorítottam a fiatalokat, hogy ne féljenek családot alapítani, ne féljenek a karrier mellett a családi életet is választani. A demográfiai jégkorszakot csak családpárti szemlélettel és intézkedésekkel lehet leküzdeni. Olyanokkal, amelyeket Magyarország is hozott, és amelyek iránt Utah államban is nagy az érdeklődés.

***