A család az család: a brüsszeli korrupciós botrányban érintett balos EP-képviselő anyuka „sodorta papírba” fia kannabiszbizniszét

Mit ad Isten, Arena fia, Ugo Lemaire lakásán találtak is 280 ezer eurónyi készpénzt a házkutatások során, a történetbe félig-meddig bele is bukott Michel Claise, a Katar-gate-et vizsgáló bíró, akinek fiával Ugo közösen vitte a BRC & Co nevű vállalatot.

A BRC & Co egyébként a több európai államban, így Belgiumban is legális CBD-termékeket állít elő kannabiszból, és Arena kapcsán már korábban összeférhetetlenségi vádakkal illették.

Természetesen a képviselő asszony konzekvensen tagadta ezeket a vádakat, mégis a jegyzőkönyv kedvéért talán érdemes a Politico nyomán megjegyezni, hogy

2019-ben az az ACTIVE nevű kannabisz-kereskedői szövetség tartott nagyszabású rendezvényt egészen konkrétan az Európai Parlamentben,

amelynek a Benelux-államokért felelős elnöke maga Arena fia, a már említett Ugo Lemaire. A kérdés kapcsán a képviselőasszony azzal védekezett, hogy a rendezvény „közérdekű” volt, és különben sem a rekreációs kannabiszról vagy a CBD-termékekről esett szó, hanem csupán a betegek terápiájához használatos orvosi kannabiszról.

2021-ben aztán három másik képviselővel együtt Arena asszony megalapította a gyógyászati kannabisszal foglalkozó parlamenti lobbicsoportot,

European Medicinal Cannabis Alliance néven, amely céljául tűzte ki a – némi szószépítéssel élve – jogharmonizációt a kannabiszra vonatkozó európai törvények között. Arena mögül aztán ki is hátrált ez a csoport, mondván, a képviselőnek fel kellett volna fednie, hogy fián keresztül vannak érdekeltségei ezen a területen.

Hogy a jogharmonizáció álarca mögött a legalizációt célzó szándékok bújnak meg, mi sem mutatja jobban, mint a BRC & Co által üzemeltetett Buddy Belgium nevű platform célja, amely olyan CBD-termékeket árul, mint a nemrég legálissá tett, alacsony THC-tartalmú füstölnivalók. 2019-ben Lemaire ki is fejtette, bízik benne, hogy Európa többi része is a legalizáció irányába tart majd,

csak éppen „a jogszabályi keretek harmonizációjára várunk az Európai Unió tagállamaiban”.

Arena a Politicónak visszautasította a feltételezést, hogy itt bármiféle látnivaló lenne, mondván, saját parlamenti lobbicsoportja csak az orvosi kannabisz kérdésére összpontosít; fia ügyvédje pedig nem is válaszolt a lapnak.

Más kérdés, hogy 2020-ban, idézi fel a lap, Arena még úgy nyilatkozott a Bedrocan nevű, terápiás kannabiszt forgalmazó oldalnak, hogy a gyógyászati kannabisz számára előbb „új uniós jogi keretet” biztosít,

majd megteszi a „további lépéseket” annak érdekében, hogy „előrelépést érjen el a CBD szabályozásában a gyógyászati felhasználáson túl”.

Emlékezetes, Európa-szerte komoly energiákat fektet be a kannabiszlobbi abba, hogy a legalizáció irányába terelje Brüsszelt és a tagállamokat is, akár a CBD ügyében, akár a tényleges szerhasználat terén.

A legutóbbi érintett Németország, ahol immár ötszáz fős klubokban is lehet teríteni maximum havi 50 gramm kannabiszt legálisan.