Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy Zelenszkijnek villája lenne Egyiptomban

Újrajátszás Egyiptommal

Ugyanez a módszer került bevetésre Zelenszkij állítólagos egyiptomi villájának esetében is. A tekintélyt parancsoló forrás szerepét itt most a Medium játssza, amelyet számos magyar orgánum is összetévesztett egy újsággal – azonban a Medium nem újság, hanem platform, ahol független bloggerek cenzúrázatlanul publikálhatnak. Egyáltalán nem biztos, hogy minden fake news, ami a Mediumon megjelenik, de ez egymáshoz nem kapcsolódó bloggerek szerkesztetlen játszótere, nem újság – mindenki olyan szégyentelen hazugságot vagy butaságot ír a Mediumra, amilyet szeretne.

A Zelenszkij villájáról szóló cikk egy Deborah L. Armstrong nevű szerző Medium-blogján jelent meg, s kijelentő módban azt állítja, hogy „egy egyiptomi oknyomozó újságíró olyan dokumentumra bukkant, amely bizonyítja, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök luxusvillát vásárolt El Gounában, amelyet a helyiek csak »a milliomosok városaként« ismernek”.

A szóban forgó „dokumentum” egy nigériai hírportálon, a Punchon jelent meg, s ezer kitakarás mellett annyi szerepel rajta, hogy egy El Gounában található ingatlanra adásvételi szerződést kötött egy bizonyos „Olga Kiyashko” – a név így, angol átírásban szerepel.

Olhák harca

Mohammed Al-Alawi „egyiptomi oknyomozó újságíró”, akinek egyébként a világhálón egyetlen korábbi írása, munkája, tényfeltárása sem található meg, 38 feliratkozóval rendelkező YouTube-csatornáján közzétett videójában azt állítja, hogy ez az „Olga Kiyashko” Volodimir Zelenszkij anyósa, ergo a villa Zelenszkij családjáé. Ezzel két probléma van: egyrészt Zelenszkij anyósa, Olha Kijasko (ukránul Ольга Кияшко) neve angol átírásban nem „Olga Kiyashko”, hanem „Olga Kyiashko”, esetleg „Olga Kyyashko” lenne – ugyanúgy, ahogy a magarul Zelenszkijnek hívott elnök helyes angol átírása sem Zelenskiy, hanem Zelenskyy vagy Zelenskyi. Ennél valamivel jelentősebb probléma,

hogy arra sincs semmi bizonyíték, hogy az Ukrajna-szerte élő jó pár ezer Olha Kijasko közül épp Zelenszkij anyósa volna az, akinek a neve az állítólagos adásvételi szerződésen szerepel.

Ettől még Zelenszkijnek bármije is lehet akárhol, Ukrajna nem az a hely, ahol a vagyonnyilatkozatokra gránitpalotát lehetne építeni – de hogy Egyiptomban villája lenne, arra éppenséggel a világon semmiféle bizonyíték nincsen.

Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Mads Claus Rasmussen