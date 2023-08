Véget ért a természeti csapásoktól sújtott cserkész világtalálkozó

A magyar kontingens 211 fővel képviseltette magát, és egy óriás Rubik-kocka mellett egy autentikus magyar gasztronómiát bemutató csárdát is épített a táborhelyen. A világtalálkozó azonban bővelkedett a nem várt eseményekben: a térségben szokatlan hőhullám egészségügyi válsághelyzetet okozott, amit a koreai házigazdák szervezetlensége is fokozott. A legnépesebb küldöttséggel bíró amerikai és angol cserkészek ki is vonultak a táborból, ám a magyar csapat még ekkor is állta a sarat.

Szerencsére a betegségek is elkerülték őket, illetve a nehéz körülményekre is megfelelően fel voltak készülve.