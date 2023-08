Ursula von der Leyen nyaral, de az EU sosem alszik

Hivatalosan is augusztus van, ami azt jelenti, hogy az utolsó eurokraták is elutaznak kedvenc nyári üdülőhelyükre, és Brüsszel nagy része „nem dolgozik” – írja a Politico. Néhány biztosnak azonban az a „megtiszteltetés” jutott, hogy a nyáron is szolgálatban marad, és vészhelyzet esetén ügyeletes személyként jár el.

A korábbi bizottsági vezető, Jean-Claude Juncker 2017-ben vezette be a rendszert, hogy megmutassa, az EU sosem alszik, utódja, Ursula von der Leyen pedig folytatta. A beosztást minden ötéves bizottsági ciklus kezdetén állítják össze, és az összes szünidőre kiterjed, minden egyes biztos 13 napig tartja a frontot. Von der Leyen és Josep Borrell, az EU vezető diplomatája mentesül ez alól.

Az ügyeletes biztosok hivatalos munkaköri leírása leginkább a „kijelölt túlélőként” írható le.

A kijelölt biztos lesz a felelős, ha váratlan válsághelyzet alakul ki, és fenntartja „a Bizottság alapvető feladatainak folyamatosságát”

– mondta a Bizottság szóvivője, hozzátéve, hogy ezek közé tartozik a „koordináció, a döntéshozatali folyamatok és a kommunikáció”.

A gyakorlatban azonban augusztusban nem sok döntéshozatal zajlik Brüsszelben.

„A Berlaymontban ülnek és az ablakukból nézik az esőt”

– mondta egy bizottsági tisztviselő, akinek névtelenséget biztosítottak, hogy belső ügyekről beszélhessen.

Nyári beosztás

Virginijus Sinkevičius környezetvédelmi biztos tartja kezében ezen a héten a Berlaymont kulcsait, Janusz Wojciechowski mezőgazdasági főnök után, aki a múlt héten volt szolgálatban.

Stella Kyriakides egészségügyi biztos augusztus 5-11. között kénytelen lesz elszakadni a ciprusi strandoktól, majd Ylva Johansson belügyi főnök veszi át a gyeplőt augusztus 12-18. között, végül pedig Helena Dalli egyenlőségi biztos augusztus 19-27. között.

Annak ellenére, hogy Brüsszel mindent megtesz a nyári szabadságok szentségének megőrzése érdekében, a külvilág néha mégis bekopogtat. Wojciechowski, Dalli és Johansson 2021 nyarán volt szolgálatban, amikor a fehéroroszországi migrációs vészhelyzet és az afganisztáni tálib hatalomátvétel mozgásba hozta az uniós fővárosokat.

