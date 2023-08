Ukrán háborús szakértő: A siker sok időbe és sok katona életébe fog kerülni

A HVG Ukrajnában készített interjút Hennagyij Makszakkal, a Prism Ukraine elemzőintézet ügyvezető igazgatójával, aki úgy véli, „a Nyugat úgy vár el sikereket Ukrajnától, hogy nem biztosítja az ahhoz szükséges eszközöket”.

Makszak szerint már az ellentámadás elhalasztása is annak a következménye volt, hogy a nyugati partnerek nem szállították le időben a szükséges fegyvereket. Hozzáteszi, ennek ellenére mégis elvárták Ukrajnától, hogy tartsa magát a nyugati taktikához.

Az elemző úgy véli, az is problémás, hogy a Nyugat nagyon sok szükséges felszerelést nem is képes biztosítani. Említi például, hogy nem kapják meg azokat az F-16-os gépeket, amelyekkel ki tudnák vívni a légifölényt Oroszországgal szemben.

Úgy látja, Ukrajnára nagyon nehéz feladat vár.

„Nem lesz egy nagy győzelem, a siker egy folyamat eredménye lesz, viszont ez sok időbe és sok katona életébe fog kerülni”

– nyilatkozta a lapnak.

Makszak elmondta, azoknak a németeknek, akik amiatt siránkoznak, hogy Ukrajna nem megfelelően alkalmazza a NATO-taktikát, azt mondaná:

„ha olyan jól tudjátok, akkor mutassátok meg, mire vagytok képesek a valódi harcmezőn”.

A magyar állásponttal kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy Orbán Viktor elárulta az európai értékeket. Szerinte amíg nem ér véget a háború,

„Orbán marad az ügyeletes rosszfiú, aki csak a maga és a választói érdekeivel törődik”.

Nyitókép: STR / PRESS-SERVICE OF COMMANDER-IN-CHIEF OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP