„A reggel megosztott Index cikkem témája nagy vitákat gerjesztett. Megjegyzem, "A szankciók nem működnek" címet nem én adtam, ez nyilván erősen leegyszerűsítő, de ugye a szerkesztőknek ilyenkor kb 100 karakterben kell kifejező és erős címet adniuk. A lényegen ez persze nem változtat: még pedig hogy Oroszország ki tudja játszani a nyugati szankciókat, és ebbe a játékba a Nyugat is belemegy. Nem olyan a volumen nyilván, mint a háború előtt, azért az már tényleg elképesztő lenne, ha visszatérne a korábbi forgalom, de az, ami kell nekik a védelmi iparhoz (pl chipek) vagy más nyugati tech termékek (Samsung, iPhone), megszerzik. Egyes esetekben van felára, míg máskor a szürkeimport miatt nincs. De amíg vannak tartalékok - és még a jelek szerint néhány évig biztosan lesznek - addig megoldják. Ellenszer pedig egyelőre nincs, mert az üzleti érdek sajnos felülírja a szankciókat.

Erre az elmúlt hónapokban láttunk empirikus jellegű bizonyítékokat: nyugati összetevőkből frissen gyártott orosz precíziós rakéták és Lancet drónok, vagy nyugati tech termékekkel változatlanul teli boltok Oroszországban. Most pedig a Versztka által megszerzett statisztikák alapján hard data is van a tényszerű alátámasztáshoz. Van példa persze arra is, ami már nehezebben érhető el (pl nyugati autómárkák, amelyek helyére kínaiak érkeztek), de ami tényleg kell Moszkvának, azt megszerzik.

És még egy gondolat: voltak cikkek, amelyek azt sugallták, hogy a jó magyar kapcsolatok miatt (ami szerintem eleve túl van dimenzionálva), majd lesznek magyar cégek és érdekcsoportok, amelyek majd segítenek a szankciókat kijátszani. A Versztka által megszerzett statisztikákban ugyanakkor ilyeneket nem találtak, bár külön tüzetesen vizsgálták az európai cégeket. Alapvetően két európai országban találtak a szankciók kijátszásában segítő cégeket - Olaszországban és Észtországban (azonban ezeket se becsüljük túl, könnyen lehet, hogy pl az ott élő orosz patrióták próbálkoztak be a szankciók kijátszásával, nem is a helyiek).”

