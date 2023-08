„Volodimir Zelenszkij államfő mellett a külügyminiszter Dmitro Kuleba a háborús Ukrajna másik legismertebb arca a nemzetközi információs térben. Hozza a kötelezőt, a jelenlegi ukrán stílusnak megfelelően kioszt, számon kér és követel. Az információs háború képzett katonája, hiszen The War for Reality. How to Win in the World of Fakes, Truths and Communities (Háború a valóságért. Hogyan győzzünk a hamisítványok, igazságok és közösségek világában?) címmel népszerű könyvet is írt 2019-ben a modern kommunikációról, a médiaműveltségről és a dezinformáció elleni küzdelemről. Az euroatlanti beágyazottságára sem lehet panasz, amit mutat az is, hogy Kulebát 2017-ben az Institute of World Policy a 2017-es év legjobb ukrán nagykövetének választotta. »Majdanos« életrajzáról nem is beszélve.

A diplomata családba született – apja Ivan Kuleba karrierdiplomata, Ukrajna korábbi külügyminiszter-helyettese (2003-2004), valamint Ukrajna egyiptomi (1997-2000), csehországi (2004-2009), kazahsztáni (2008-2019), örményországi (2019 óta) nagykövete – Kuleba a Tarasz Sevcsenko Nemzeti Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében diplomázott 2003-ban, és azóta áll az ukrán diplomáciai szolgálatban. Némi kitérővel, 2013-ban ugyanis arra hivatkozva, hogy nem ért egyet az akkori ukrán elnök, Viktor Janukovics kurzusával, felhagyott a közszolgálattal, és az UART Kulturális Diplomáciáért Alapítvány elnökeként tevékenykedett. Aktívan részt vett a 2013-2014-es Euromajdan -tüntetésein. Aztán 2014-ben úgy döntött, hogy visszatér a Külügyminisztériumba, és meghatalmazott nagykövetként a stratégiai kommunikáció elindításán dolgozott. Ő vezette be a minisztérium munkájába a digitális diplomácia, a stratégiai kommunikáció, a kulturális diplomácia és a nyilvános diplomácia fogalmait. Kulebát 2016-ban Ukrajna állandó képviselőjévé nevezték ki az Európa Tanácshoz, majd 2019 augusztusától 2020 márciusáig már az európai kapcsolatokkal kapcsolatos ügyekben miniszterelnök-helyettes. A külügyminiszteri tisztséget 2020. március 4. óta tölti be.

A maga 42 évével Kuleba Ukrajna történetének egyik legfiatalabb vezető diplomatája, és úgy tűnik, minden értelemben a helyén van. Ám nem mindenki gondolja ezt így, hiszen az utóbbi időben egyre többször felmerül az ukrán médiában felmentésének a lehetősége. Mint fogalmaznak, elvesztette az elnöki iroda vezetésének a bizalmát. Az UNIAN ennek kapcsán azért megjegyzi, hogy Zelenszkij ugyanakkor továbbra is szimpatizál Kulebával. Ennek ellenére – jegyzik meg – az utóbbi időben a külügyminiszter befolyása érzékelhetően csökkent. Nem vesz részt a fontos külpolitikai kérdések elfogadásában, így például a nagyköveteket is a feje felett jelölik ki. A hírügynökség mindezt azzal magyarázza, hogy az elnöki iroda vezetője, az ukrán politika erős embere Andrij Jermak vetélytársat lát Kulebában, méghozzá nemcsak a külpolitikai vonalon, hanem Zelenszkij számára az információk előkészítése terén is.”

***

Nyitókép: MTI/AP/Olivier Matthys