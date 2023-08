Elemzés: Putyin egyáltalán nem olyan profi kémfőnök, mint amilyennek gondolja magát

Calder Waltonnak több kötete is megjelent már az úgynevezett „kémszakmáról”. Az egyébként Harvardon tanító történész most a The Timesnak írt hosszabb elemzést az FSZB-ről (Szövetségi Biztonsági Szolgálat; nemzet-, belbiztonsági és kémelhárítási szerve Oroszországnak – a szerk.), annak tevékenységéről.

Walton írásában többek között arra is kitért, hogy az Egyesült Királyságban lebukott öt bolgár állampolgárságú egyén az oroszoknak dolgozott, valamint rámutatott: korábban is történtek már ilyen „járulékos veszteségek”. A történész szerint ugyanis az ukrajnai háború kezdete óta Norvégiában, Szlovéniában, Hollandiában, Brazíliában és Görögországban is leleplezték az orosz hálózatot, azaz

Putyin kémszervezete romokban van.

A történész határozattan állítja, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szereti hangoztatni, reklámozni, hogy titkosszolgálata a szakma mesterének számít; ám igazából az FSZB-nél csupán bűnözők dolgoznak s előszeretettel foglalkoznak pénzmosással. Ami a történész szerint nem csoda, hiszen az elsődleges cél az elnök és az őt körülvevő oligarchák gazdagsága. Sőt, maga Putyin sem egy James Bond, hiába állítja magáról az elnök, hogy egykoron a hírszerzés krémjéhez tartozott, mert nem tudta letenni a nyelvi tesztet. (Legalábbis az amerikaiak szerint.)

Mégis, az elemzés szerint a legnagyobb kudarc Putyin számára az volt, hogy az ukrajnai offenzíva előtt, valamint az alatt sem tudta kiépíteni az FSZB azt a titkos hálózatot, amely az orosz hadsereget támogatná Ukrajnában. Az erre szánt közpénzek pedig vélhetően a titkosszolgálati vezetők zsebében kötöttek ki – írja Walton. Azonban mint hozzáteszi: megnyugodni azért így sem érdemes, mert egy megalázott diktátor roppant veszélyes tud lenni.

