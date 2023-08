Disztópia élőben: Kanadában sorra tűnnek el a hírek a Facebookról

Kanadában viszont még csak most kezdődik az ütközet. A Meta augusztus 1-jével kezdte letiltani a hírek megosztását,

kanadaiak tömegei ezekben a napokban észlelhetik, hogy eltűntek a hírek a felületeikről.

A kanadai törvény arra kötelezné a tech óriásokat, hogy kezdjenek tárgyalásokba az újságkiadókkal a finanszírozás kérdéséről.

A Facebook-anyavállalat szerint viszont a kanadai jogszabály tévesen mutatja be azt, milyen előnyhöz jutnak az újságok, amikor a felületüket használják. „A törvény azon a téves feltételezésen alapul, hogy a Meta nem fair előnyökhöz jut azzal, ha az újságok megosztják tartalmaikat rajta. De ennek épp az ellenkezője az igaz” – érvel a Facebook-anyacég, szerintük épp az újságok tudják ezzel növelni a saját közönségüket. Azt közölték, hogy az előző évben 12 hónap alatt 230 millió kanadai dollárnyi forgalmat generáltak a kanadai kiadók számára.

A Google egyébként szintén azt tervezi, hogy letiltja a hírekhez való hozzáférést számos termékén keresztül.

Kanadában most sok az aggódó hang: a francia nyelvű Québec tartomány független hírszolgáltatói a saját túlélésük miatt aggódnak, miután eltűnnek híreik a Facebookról.

„Egy biztos vesztese már van ennek: a kanadai emberek”

– mondja egy magazin vezetője. A The Rover nevű oknyomozó portál vezetője elmondja: a szélesebb tömegekhez a Facebookon keresztül jutottak el, ennek hiányában viszont csak a mostani előfizetőikhez tudnak eljutni. „Ebből etetem a családomat. Ebből fizetem a kiadásaimat. Ha mindez folytatódik, minden veszélybe kerül, és ez megrémít” – fakadt ki a CBC kanadai közmédiának.

Ugyanakkor a teljesen nonprofit, civil kezdeményezések is buknak a helyzeten: a Forget the Box nevű, montreali közösségi művészeti magazin vezetője amiatt panaszkodik, hogy a Meta tévesen újságnak kategorizálta be őket, és így őket is eltüntetik a Facebookról.

Érdekes tény, hogy

a Facebook és a Google saját anyaállama, Kalifornia törvényhozói is észlelték a problémát,

és ott is olyan törvényt készítenek elő, mely szerint a náluk székelő óriáscégeknek fizetniük kellene a hírekért. A Meta itt is felemelte a szavát a tervezet ellen – és úgy alakult, hogy egy évre elnapolták annak megtárgyalását.

