„Emlékszünk arra, hogy nem is olyan régen Joe Biden és társai elhatározták, hogy a környezetvédelem jegyében betiltják az ikonikus New York-i pizzák elengedhetetlen kellékét, a széntüzelésű kemencéket, mert azok a hagyományos, olasz családi vállalkozásokat, ezáltal pedig az összetartó amerikai közösségeket és hagyományokat képviselik? Most egy újabb fontos intézkedés készül, ami garantálja, hogy az emberiség meg fog menekülni a végső pusztulástól, ez pedig nem más, mint a mennyezeti ventillátorok végleges betiltása. Most biztosan mindenki furcsán néz, hiszen felfoghatatlan, hogy mi baj lehet ezekkel a háztartási eszközökkel valójában. Ha tovább olvas, megtudhatja, hogy ezzel bizony ismét a kisvállalkozások kerültek a WOKE adminisztráció célkeresztjébe.

A mennyezeti ventilátorok most a legújabb célpontok a Biden-adminisztráció zöld programjában, ami első hallásra furcsának tűnhet, de nagyon is logikus, hiszen ezek az eszközök a fehér férfiakat, a családi vállalkozásokat képviselik. Bevallom, ez még soha nem jutott eszembe, de ez az egyetlen logikus magyarázat arra, hogy miért haragszik rájuk ennyire az éppen regnáló WOKE adminisztráció.

Az amerikai Energiaügyi Minisztérium olyan szabályt javasol most, amely előírná, hogy a mennyezeti ventilátorokat azonnali hatállyal le kellene szerelni, vagy energiahatékonyabbá kellene tenni, a döntést pedig azzal indokolják, hogy ez energiafogyasztás tekintetében hatékonyabbá tenné a háztartásokat.”

Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo