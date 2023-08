Az Egyesült Államok elismerte: tüzérségi lőszerhiányban szenvednek

A Biden-kormányzat arra törekszik, hogy növelje Ukrajna számára a lőszerek szállítását – emlékeztetett a Financial Times. A lap ugyanakkor tájékoztatott arról is, hogy lőszerhiány lépett fel az Egyesült Államokban. Példának okáért felhozták Joe Biden egyik korábbi döntését is. A jelenlegi ukrán támadást segítő

155 milliméteres lövedékek amerikai készleteinek hiánya

volt az egyik fontos mozgatórugója Joe Biden elnök múlt havi ellentmondásos döntésének, amivel engedélyezte a kazettás bombák szállítását Ukrajnába – fogalmaztak.

A beismerés

Nem számítottunk hosszú háborúra, és nem készültünk fel rá, és az ipari bázis hatékonysága korlátozva van”

– mondta Mark Cancian, a washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának vezető tanácsadója.

