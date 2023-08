Amerikai lap: Orbán illiberális demokráciáját követi az amerikai jobboldal

A The New York Times nyomtatott lapjában megjelent véleménycikk szerzője szerint Európában tartanak Donald Trump visszatéréséről, és ezért kerülik is a politikusok a témát. Hozzáteszi, a magyar miniszterelnök azon kevesek egyike, akik örülnének az egykori republikánus elnök újbóli megválasztásának.

Orbán Viktor büszke rá, hogy jó kapcsolatot ápol Donald Trumppal és a Republikánus Párt hozzá közel álló szárnyával – írja a szerző, és kiemeli „Orbán illiberális demokráciája” példa az amerikai „kemény jobboldal” számára.