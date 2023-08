„A demokraták miért is védik továbbra is Joe Bident?” – újabb bizonyítékok kerültek elő a család simlis ügyeiről

Az amerikai képviselőház felügyeleti bizottsága – amely a Biden-család körüli kétes ügyeket igyekszik feltárni – hat különböző bank beidézése és a válaszul kapott több ezer dokumentum beérkezése után hozta nyilvánosságra az utalásokról szóló információkat. Ezekből többek között kiderült, hogy az amerikai elnök és családja 20 millió dollárt kapott Oroszországtól, Ukrajnától és Kazahsztántól az idő alatt, míg Joe Biden alelnök volt– írta a Breitbart.

A Bizottság közölte, hogy a beidézések olyan személyekre és vállalatokra vonatkoztak, akik a Biden család tagjaival és azok üzleti partnereivel folytattak üzleti tevékenységet.

A bizottság korábban két részletet is nyilvánosságra hozott Bidenék banki nyilvántartásaiból. Ezekből kiderült, hogy legalább 10 millió dollárhoz jutottak romániai és kínai üzletekből. A családból kilencen jártak jól: a külföldi üzleti vállalkozások hasznából

még Biden két unokája is részesedett.

„Joe Biden alelnöksége alatt fia, Hunter Biden »márkaként« adta el magát, hogy milliókat kaszáljon kazahsztáni, oroszországi és ukrajnai oligarcháktól” – idézte a Breitbart James Comer republikánus politikus sajtóközleményét. Comer arra is kitért, hogy ugyanakkor „úgy tűnik, hogy nem nyújtottak más valódi szolgáltatást, mint hozzáférést a Biden-hálózathoz, beleértve magát Joe Bident is”.

A cikkben Jim Banks képviselő reakcióját is ismertették, aki szintén folyamatosan nyomon követi az események alakulását. Banks azt a kérdést tette fel, hogy „a demokraták miért is védik továbbra is Joe Bident, miközben

folyamatosan kerülnek elő a bizonyítékok az elnök ellen”.

