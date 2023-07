Prigozsinék átadták a Wagner-csoport nehézfegyvereit az orosz védelmi minisztériumnak

Jevgenyij Prigozsin Wagner nevű magánhadserege több ezer tonna lőszerrel együtt átadta nehézfegyvereit az orosz védelmi minisztériumnak.

Az orosz védelmi tárca szerdai közleménye szerint több mint kétezer harcjárművet és harceszközt, köztük több száz T-90, T-80 és T-72B3 típusú páncélost, Grad és Uragan sorozatvetőket, Pancir légvédelmi rakétarendszereket, Akacija, Gvozgyika, Tyulpan és Giacint önjáró lövegeket, aknavetőket, páncélozott vontatókat, páncélozott gyalogsági szállítójárműveket, valamint egyéb gépkocsikat is átvettek a zsoldoscsapattól.

A minisztérium szerint 2500 tonna különböző típusú lőszert és 20 ezer lőfegyvert is átadtak.

A tárca hangsúlyozta, hogy a harceszközök között több tucat olyan is volt, amelyet egyszer sem vetettek be harcban. A közlés szerint a harceszközök a műszaki-karbantartó alakulatokhoz kerülnek, utána pedig kijelölik új rendeltetési helyüket. Az orosz hadsereg videofelvételt is közzétett, amelyen a nehézfegyverek elszállítását lehetett látni katonai szállítójárműveken.

(MTI)