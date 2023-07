Videón a pillanat, amikor lezuhant a kisrepülő Varsó mellett

Mint arról a Mandiner is beszámolt, becsapódott egy Varsó melletti hangárba egy Cessna 208-as kisrepülőgép, öten azonnal életüket vesztették, köztük a pilóta. További nyolc ember megsérült. A hangárban tizenhárom ember tartózkodott, a rossz időjárás miatt húzódtak be az épületbe, ez okozhatta a repülőgép lezuhanását is.

A baleset pillanatáról most felkerült egy videó Twitterre, itt nézheti meg:

