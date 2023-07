Ez lehet Putyin válasza a krími híd elleni támadásra: tömegpusztító fegyverek is szóba jöhetnek

A Focus ukrán portál ukrán szakértőket kérdezett róla, hogy milyen következményei lehetnek a krími híd elleni ukrán támadásnak. Pavlo Narozsnij katonai szakértő szerint lehetséges, hogy tömegpusztító fegyvereket vessen be Oroszország, Olekszandr Kovalenko katonai elemző szerint viszont kizárt.



„A Krími híd elleni csapás volt a kiváltó ok a Kreml számára”

A helyzet azért is különösen aggasztó, mert Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter nemrég kijelentette: az ukrán erők szükség esetén továbbra is csapást mérnek az oroszok által megszállt Krím félszigetre és a Krími hídra is azzal a céllal, hogy megzavarják az ellenséges logisztikát.

A Kercsi-szorosi híd elleni csapás nem állítja meg vagy változtatja meg az orosz hadsereg terveit.

A déli kikötők elleni legújabb támadások célja a gabonafolyosó és a kikötők blokkolása, gazdasági károk okozása. A háború tovább folytatódik, ezért nem kell minden akcióra választ várni” – vélekedik Ivan Jakubec katonai szakértő, az ukrán légierő volt parancsnoka. A parancsnok szerint ha az ukránok csapást mérnének a hídra, akkor azt teljesen el kellene pusztítaniuk. Azt nem részletezte, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani, illetve a következményekre sem tért ki.

„Az Orosz Föderáció soha nem fog atomfegyvereket használni”

Pavlo Narozsnij katonai szakértő így fogalmazott: „A Krími híd elleni csapás volt a kiváltó ok a Kreml számára, hogy tervezett támadásokat hajtson végre a fekete-tengeri ukrán kikötők ellen Odessza és Mikolajiv régiókban.

Oroszország akkor is terrorizálni fogja Ukrajnát, ha a hídra és a félszigeten lévő lőszerraktárakra mért csapások megszűnnek”.

Hangsúlyozta: a híd közúti és vasúti részének jelentős károsodása tömegpusztító fegyverek bevetéséhez vezethet, de piszkos bombát bevethetnek Zaporizzsjánál vagy Herszonnál.

Olekszandr Kovalenko katonai és politikai megfigyelője ugyanakkor úgy véli, hogy az orosz hadsereg 2022. február 24-én mindent megmutatott, amikor mintegy 160 rakétát lőtt ki Ukrajnára. Megjegyzi, hogy a legrosszabb forgatókönyv a taktikai atomfegyverek kilövése lenne. „Képesek lesznek az oroszok 170 rakétát kilőni? Ha igen, akkor ezt tekinthetjük eszkalációnak. A Krími híd lerombolása nem okozna jelentős eszkalációt. Emlékezzünk a Kijev elleni májusi rakétatámadásokra! Az Orosz Föderáció soha nem fog atomfegyvereket használni, még akkor sem, ha az ukrán fegyveres erők a hidat vagy a krími létesítményeket vennék célba” – mondta az elemző.

Nyitókép: Twitter