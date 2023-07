A kancellártól a Valmarig: Jön az MCC Feszt

Kezdjük a külföldi vendégekkel. Ott lesz az MCC Feszten Sebastian Kurz, aki 2017-ben, harmincegy évesen lett az osztrák történelem legfiatalabb kancellárja. Nem mellékesen kétszer is betöltötte ezt a pozíciót. Kurz Esztergomban biztosan érdekes hátteret ad majd az osztrák belpolitikáról, külpolitikáról és arról, hogyan birkózott meg azzal a feladattal, hogy ilyen fiatalon kancellár lett.

Előreláthatólag telt ház lesz Michael Knowles elődásán is. Aki nem ismerné: színész, író, műsorvezető, az Egyesült Államok egyik vezető politikai kommentátora, a The Daily Wire nevű konzervatív hírportál munkatársa. Az ő segítségével biztosan jobban megérthetjük majd az ukrán–orosz háború kapcsán a Biden-kormányzat mozgatórugóit, azt, mi várható a konfliktusban. Biztos, hogy sokan lesznek az izraeli színész és forgatókönyvíró Lior Raz előadásán is, aki a népszerű Fauda című sorozat főszereplője, s valószínűleg arról is mesél majd, milyen volt Arnold Schwarzenegger testőreként dolgozni, mert egy ideig azt is csinálta. Még a külföldi előadóknál maradva: Vincent Harinam, az adattudomány forradalmasítója, a Cambridge-i Egyetem statisztikai tanácsadója arról beszél majd, hogyan használható például a mesterséges intelligencia a bűnüldözés elleni harcban.

A kormány több tárcavezetője ellátogat Esztergomba. Az érdeklődők találkozhatnak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszterrel, tiszteletét teszi az eseményen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is. A résztvevők megismerkedhetnek Bóka János államtitkár véleményével is, aki az európai uniós ügyekért felel majd miniszterként, továbbá Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója és Mátrai Károly, az MVM vezérigazgatója is fellép a Feszten.

A tematikus beszélgetések programját böngészve izgalmasnak tűnik A fintech varázslók: a digitalizáció ereje a pénzügyi szektorban című panelbeszélgetés, amely a digitális bankolás, a mesterséges intelligencia ösztönözte innovációk, valamint a kriptovaluták kérdéskörét járja körül. A résztvevők: Fáykiss Péter, a Magyar Nemzeti Bank Digitalizációs Igazgatóságának vezetője, Danóczy Bálint, a Mastercard nyílt banki ügyekért felelős vezető szakértője, Pereczes János, a Magyar Bank­holding ügyvezetője, valamint Demkó-Szekeres Zsolt, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgató-helyettese. Az irodatervezés forradalma lesz a témája annak a beszélgetésnek, amelynek résztvevői Finta József Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész, a Mol Campus társtervezője, Gunther Zsolt Ybl-díjas építész, a Vision Towers tervezője és Vadász Bence Ybl-díjas építész, a Szabad György-irodaház tervezője. Az előadók között lesz Detre Örs Hunor, a James Webb-űrteleszkóp vezető fejlesztője, Pölcz Ádám, korunk egyik legnépszerűbb nyelvésze, Szekrényi Péter, a digitális transzformáció szakértője, Katona Ágnes, aki huszonöt évig az Agatha Christie-könyvsorozatnak volt a szerkesztője, valamint Szabi, a pék, hazánk legismertebb és legnépszerűbb kenyérsütőmestere. A programok mellett pedig az Edu sétányon az érdeklődők jobban megismerkedhetnek a Mathias Corvinus Collegium képzési programjával és partnereivel is.

Egy jó fesztiválhoz zene is dukál: az MCC Feszten a hazai könnyűzenei élet színe-java fellép majd. Így például Ákos, a Bagossy Brothers Company, az Irie Maffia, a Budapest Bár, a Balkan Fanatik, a Random Trip és Regán Lili. Emellett a fiatalok körében különösen népszerű előadók és zenekarok is jelen lesznek, így a Valmar, T. Danny, Dzsúdló és a Blahalouisiana Szimfonik is. Idén először várja majd az érdeklődőket a Suzuki Folk sátor, ahol a jó hangulatról többek között Pál István Szalonna és Bandája gondoskodik.

Az MCC nem titkolt célja a tehetséggondozás határon innen és túl. Orbán Balázs, a szervezet kuratóriumának elnöke korábban úgy fogalmazott, az MCC Feszt a magyar tehetség ünnepe. „A fiatalok szeretnek közösségben lenni és megvitatni az ország és a világ dolgait. Különböző nézeteket szeretnének hallani, és nyitottak arra, hogy megvitassák őket” – mondta. Az idei Feszten is módjuk lesz rá.

