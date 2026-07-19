Húszéves mélypont: brutális zuhanásban az orosz tőzsde

A moszkvai tőzsde vezető indexe (MOEX) 2026 tavasza óta tartós lejtmenetben van. Július közepére az index hároméves mélypontra esett, egy hónap alatt közel 20, éves összevetésben pedig mintegy 30 százalékot veszített értékéből. A relatív csúcshoz, 2024 májusához mérten ez a szám már inkább 40 százalék.

Az indexben nagyjából 45–50 orosz vállalat szerepel, amelyek a legnagyobb és leglikvidebb orosz tőzsdei cégek közül kerülnek ki, olyanok, mint a Gazprom vagy a Lukoil, vagy a Sberbank, vagyis az orosz gazdaság (és gazdaságpolitika) legfontosabb szereplői.

Mindennek oka értelemszerűen és elsősirban a háború, az infrastruktúra elleni ukrán dróntámadások és a szankciók. Mindemellett szakértők szerint a magas kamatkörnyezet és számos más strukturális nyavalya is terheli, ráadásul a MOEX jelentős részét olaj-, gáz- és nyersanyagipari vállalatok alkotják, így a Hormúzi-szorost érintő amerikai-iráni feszültség is alaposan megtépázhatta őket. És persze benne lehetett az is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök utasításával igyekezett megelőzni a szankciókat.

