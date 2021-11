Woke egyetemisták annyira kiakadtak Kyle Rittenhouse felmentésén, hogy bevezették az Apartheidet

Mint arról a Mandiner is hírt adott, felmentették Kyle Rittenhouse-t, azt a tinédzsert, aki lelőtt két erőszakos BLM-tüntetőt, egyet pedig megsebesített a kenoshai zavargások során. Az ítélet azonnal hatalmas felháborodást keltett a liberális körökben, az ügyészek, jogvédők is felháborodásukat fejezték ki a felmentő ítélet miatt, amelyet igazságtalannak tartanak. Joe Biden és Kamala Harris is elégedetlenségüknek adtak hangot, de arra szólítottak fel, hogy tartsa mindenki tiszteletben az esküdtszék döntését.

Fitchburg State University is offering a space to “process the not guilty verdict”

In their announcement, they divide the students of color and white students: pic.twitter.com/oKYa5KCozS