A népesedési konferencia afrikai női résztvevője tette helyre Cseh Katalint a Twitteren

Csak 17 nőt nem vett észre Cseh Katalin a demográfiai csúcson, köztük a főszervező minisztert.

„Ha félretesszük a nevetséges látványt – Mike Pence, Orbán Viktor és fél tucat * FÉRFI egy magyarországi gyűlésen, ahol nőkről és családokról beszélnek, ami felháborító és középkori. Hadd fogalmazzak nagyon világosan: Semmit rólunk, nélkülünk” – írta ki a Twitterre a Momentum európai parlamenti politikusa, ezzel Dobrev Klára véleményéhez kapcsolódva, aki hímsovizmussal vádolta a IV. Budapesti Demográfiai Csúcs résztvevőit és előadóit.

A IV. Budapesti Demográfiai Csúcs csütörtöki délelőttjén a volt amerikai alelnök Mike Pence, Orbán Viktor és más közép-európai állami vezetők – mindannyian férfiak – szólaltak fel a csúcs nyitányaként. Cseh Katalin eddig jutott, és ezek szerint Novák Katalin megnyitójáról sem értesült.

A korrupció gyanújába keveredett képviselőnő azonban nem várt helyről kapott választ: „ Itt vagyunk (fekete tapsolás jel) Itt vagyunk (fekete tapsolás jel) Itt vagyunk (fekete tapsolás jel)” Bejegyzéséhez pedig a konferencia egyik panelbeszélgetéséről készült képet mellékelt, melyen Novák Katalin mellett ülve szerepel.

Obianuju Ekeocha, más néven Uju 1979 -ben született, nigériai orvosbiológus. Az Egyesült Királyságban alapította a „Culture of Life Africa” aktivista szervezetet, melynek elnöke is. Twitteres bemutatkozása szerint „szenvedélyes életpárti, nőpárti, házasságpárti és Afrika-párti aktivista”. Azzal vált híressé, hogy 2012 -ben tiltakozásul nyílt levelet írt Melinda Gatesnek, válaszul a Gates Alapítvány azon bejelentésére, hogy 4,6 milliárd dollárt adnak a fejlődő országoknak a fogamzásgátlás finanszírozására. Azzal érvelt, hogy az afrikai nők jobb egészségügyi ellátást és oktatást igényelnének, nem pedig rájuk kényszerített fogamzásgátlást és abortuszokat. Nézeteit a „Target Africa: Ideological Neocolonialism of the XXII. Century” (Célpontban Afrika: Ideológiai neokolonializmus a 22. század Afrikájában) című könyvében is részletezte.

Cseh Katalin csak azt nem vette észre, hogy egyébként a csúcson rengeteg nő is felszólal. Erre egy nigériai orvos-tudós, szakértő, író, a Target Africa szerzője, Obianuju Ekeocha hívta fel a figyelmét a Twitteren, kiposztolva a saját panelbeszélgetését, amiben kizárólag nők vettek részt – összesen heten. A beszélgetést Rácz Zsófia ifjúságért felelős államtitkár moderálta, és a nigériai hölgyön kívül részese volt még Nagy Anna, az Egyszülős Központ Alapítvány kuratóriumi elnöke; Bogyay Katalin, a Magyar ENSZ Társaság elnöke; Julija Stepanenko parlamenti képviselő, a lett parlament alelnöke; Sharon Slater, az amerikai Family Watch International elnöke; Gál Kinga európai parlamenti képviselő; és Földi-Kovács Andrea tévés személyiség.

Egyébként az egész csúcsot Novák Katalin családügyi miniszter és főként nőkből álló csapata szervezte, Novák nyitotta meg és zárta le a kétnapos konferenciát.

Magasrangú vendég volt Marion Maréchal, a párizsi Institut des sciences sociales, économiques et politiques (ISSEP) főigazgatója, valamint Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatója, Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért (KINCS) elnöke, Bartha Tünde, a cseh miniszterelnök kabinetfőnöke, Aczél Petra, a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikációs és Szociológiai Intézetének igazgatója és Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöke is.

Összeszámoltuk: a csúcs 55 felszólalójából 17 volt nő.



Fotó: Right to Life News