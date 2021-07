Plusz egy Z az LMBTQI után: elismerésért küzdenek a zoofilok

A büszkeség hónapja éppen végéhez közeledik, négy héten át tartó globális felvonulások és ünnepségek után, melyen melegek, biszexuálisok, queerek, transzok, transz-transz, aszexuális és más marginalizált közösségek vettek részt. Az egyik csoport, amelyet nagyrészt nem fogadnak maguk közé, a zoofil közösség. Dióhéjban ez olyan embereket foglal magában, akik szexuálisan vonzódnak állatokhoz, bár ez túl leegyszerűsítő talán.

„A zoofília nem szexuális orientáció. Az egy bűntény” – szól egy Pride-résztvevő tweetje.

„Ez az a hónap! Boldog zoopride-ot!” – szól egy másik.

Három állatszerető identitás is létezik. Az egyik neve terián, ők a klasszikus zoofilek, akik állatokkal élnek nemi életet. A másik csoport nyers fordításban „szőrösnek” definiálja magát. Az utóbbiak olyan emberek, akik úgy érzik, hogy szellemi vagy pszichológiai szempontból nem emberi identitással rendelkeznek, az előbbiek bizonyos állatok iránt képesek csak szerelemre gyulladni. A harmaidk csoport, a „terapeuták” egyfajta modern sámánként az adott állat szellemével egyesülnek. Az ő állat-szellem-identitásuk ritkán vegyül szexuális vonzalommal.

Bizonyos átfedések vannak a két fő csoport között, egyesek állatruhákat és maszkokat viselnek, hogy kifejezzék transz-faji állatidentitásukat, és a helyzetet bonyolítja, hogy bizonyos „szőrösek” egyúttal a teriánokhoz hasonlóan zoofilok is, de nem kizárólagosan. A közösségből sokan kerülik a nyilvánosságot, mivel a kívülállók automatikusan azt feltételezik, hogy mindnyájan az állatokkal való szexet élvezik.

Teriánok

A zoofil közösség egyik alakja mégis beleegyezett abba, hogy beszéljen a Russia Today-el, ő a terián „Toggle”, aki Pennsylvaniából származik, és elégedetlen a zoofilok médiában való megjelenítésével. Úgy véli, hogy közösségük nem zárható ki a Pride-ból, bármit is mondanak róluk.

//pedophila ment, zoophila ment, incest ment, super straight ment



ITS PRIDE MONTH!! ????????????

So proud to be an openly bisexual woman!! :D

Remember, LOVE IS LOVE!!

(Unless if you are for incest, pedophila, zoophila, super straight, y’all can leave lol) pic.twitter.com/A0aFvRtpVT