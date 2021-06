Íme, a magyar szurkolók reakciója az írek térdelésére (videó)

„Szép volt, fiúk” – skandálta a B-közép az állva maradó magyar focistáknak.

Mint arról korábban írtunk, Írország ellen játssza az Európa-bajnokság előtti utolsó felkészülési meccsét a magyar labdarúgó-válogatott. Az MLSZ már reggeli közleményében jelezte, hogy a mieink nem fognak letérdelni a mérkőzés előtt.

Az alapvetően az ex-NFL-es Colin Kaepernicktől induló tiltakozási forma tavaly, a George Floyd meggyilkolása után felerősödő Black Lives Matter mozgalommal együtt tört be a labdarúgásba is, az angol bajnokság nemrég véget ért szezonjában például minden meccs a játékosok és a bírók közös térdelésével indult. Lehet tudni azt is, hogy

az angol válogatott tagjai le fognak majd térdelni a meccsek előtt,

bár az otthon játszott felkészülési mérkőzések előtt a brit stadionokban akadtak nézők, akiknek ez nem tetszett.

A magyar csapat játékosai viszont nem fognak térdelni: az MLSZ közleménye szerint a magyar válogatott nem csak minden esetben követi a nemzetközi szabályokat és normákat, hanem mindenkinek megadja a tiszteletet – legyen szó ellenfélről, szurkolóról vagy bárki másról.

Így is történt. A Trollfoci videóján jól látszik a magyar B-közép reakciója: a szurkolók keresetlen megjegyzésekkel illették a térdelő szigetországiakat, a magyar focisták felé egy „Szép volt, fiúk” hangzott el.