Autómentes lesz a Városliget

Teljesen autómentes lesz a város ikonikus történelmi tere, a Hősök tere, mind a Műcsarnok, mind a Szépművészeti Múzeum előtt.

Megkezdődött a Városliget autómentesítését szolgáló közlekedési fejlesztések előkészítése – jelentette be Vitézy Dávid közösségi oldalán.

A kormányhatározat értelmében

Teljesen autómentessé válik a Városliget, lezárják az autóforgalom elől a Kós Károly sétányt és csúcsidőn kívül az Állatkerti körutat is. A forgalmi korlátozás a trolibuszokat nem érinti.

Megszűnik a felszíni parkolás a Városligetben (az Állatkerti körút egy rövid szakaszát kivéve), a célforgalmi parkolási igényeket a Liget Budapest projektben épült, nemrég megnyílt új Dózsa György úti mélygarázs és a tervezett új Mexikói úti P+R látja el.

Az M3-as autópálya felől érkező autóforgalom számára összesen 1500 férőhelyes új P+R-parkoló épülhet az M3 autópálya-bevezető – Hungária gyűrű – Mexikói út csomópontjában, a Mexikói úti Kisföldalatti-végállomásnál.

Új közúti és villamosfelüljáró tervezését kezdi meg a BFK a Nagy Lajos király útja és Szegedi út vonalában, így a váci vasútvonal és Rákosrendező fölött átívelő felüljárón a Béke térig.

A Budapesti Fejlesztési Központ igazgatója arról is írt: a jövőben a fejlesztésről folyamatosan hírt adó honlap is elindult, www.automentesvarosliget.hu címen, ahol rövidesen kérdőíven is várják majd a környéken élők és közlekedők javaslatait.

