Orbán Viktor: Jövő héten már moziba, edzeni és étterembe is mehetnek a védettséggel rendelkezők

Négymillió beoltott esetén a következő lépés az lesz, hogy a szolgáltatások széles köre megnyílik a védettségi igazolvánnyal rendelkezők előtt – jelentette be a miniszterelnök. Mutatjuk a részleteket!

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának vendége volt. A kormányfő a beszélgetés elején kérdésre válaszolva elmondta: „a nyitást nem a WHO véleményétől tettük függővé, hanem saját ütemezés szerint haladunk”. Mint fogalmazott, a legfrissebb adatok szerint eddig 3 508 846 személyt oltottunk be, ez pedig azt jelenti, hogy szombat reggeltől kinyithatnak a teraszok.

A kijárási tilalom szombaton este 11 órakor kezdődik, „rám is vár egy korsó sör a teraszomon”

A kormányfő hozzátette, hogy ő is várja már, hogy egy korsó sört elfogyaszthasson, de a teraszok megnyitásához néhány szabályt módosítani kellett. Ennek megfelelően, mint fogalmazott: „a kijárási tilalom szombaton este 11 órakor kezdődik.”

Orbán Viktor elmondta, hogy a jövő hét közepén meglesz a négymillió beoltott. Ekkor

a következő lépés az lesz, hogy a szolgáltatások széles köre megnyílik a védettségi igazolvánnyal rendelkezők előtt.

„Most jön el az értelme és jelentősége annak, hogy az emberek beoltatták magukat vagy korábban átestek a koronavíruson, és van védettségi igazolványuk” – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára jövő héten megnyílnak a színházak, a tánc- és zeneművészeti események, látogathatóak lesznek lesznek a cirkuszok, a mozik, az edző és fitnesztermek, az uszodák, a közfürdők, a jégpályák, az állatkertek, a vadasparkok, a kalandparkok, a vidámparkok, a játszóházak, múzeumok, könyvtárak, a sportesemények, valamint kinyithatnak a szállodák, és kinyitnak az éttermek belső helyiségei is azok számára, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal.

A szülők több mint fele visszaengedte gyerekeit az oktatási intézményekbe

Maruzsa Zoltán államtitkár elmondta, az iskolák és óvodák nyitása a vártnál kedvezőbben alakult, hiszen ez a szülőknek is nehéz volt, de jóval több mint 50 százalék visszaengedte gyerekeit az oktatási intézményekbe, és ez a szám emelkedik – közölte a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta, mindig van vita a vakcinák hatékonyságáról, de

az egy oltást kapott személyek visszabetegedése is egy százalék alatt van

– tájékoztatott a miniszterelnök.

Fontos, hogy az oltás pártján maradjunk

A veszélyhelyzet meghosszabbítását illetően a kormányfő elmondta, a négymillió beoltott csak a fele a társadalomnak, még mindig sokan nincsenek beoltva. Mindenkit arra biztatott, hogy regisztráljon, az új internetes felületen már időpontot is lehet kérni, hogy gördülékenyebb legyen az oltás folyamata. „Fontos, hogy az oltás pártján maradjunk, az oltásellenesek hangját túlkiabálva” – hangsúlyozta a baloldal magatartására reagálva a kormányfő. Mint mondta,

a nyílt oltásellenesség után most a vakcinák hatékonyságát támadják, de az oltásellenességnek ezt a formáját is vissza kell utasítani.

A kormányfő elmondta azt is: meg tudjuk duplázni az érkező vakcinamennyiség miatt a beoltottak számát, így később a világ bármely pontjáról jelentkezhetnek majd oltásra a magyarok, hiszen lesz vakcina számukra is.

Oltani fogják a 16-18 év közöttieket is

A 16 és 18 év közöttiek olthatóságáról nagy vita van – tájékoztatott a miniszterelnök. Mint fogalmazott: a járványügyi hatóság álláspontja az, hogy a Pfizer-vakcinával beolthatóak, ezért a kormányfő azt az utasítást adta, hogy különítsenek el részükre megfelelő mennyiségű Pfizer-vakcinát. Hozzátette azt is: a 12-16 év közöttieket még nem merjük oltani. De

a védettségi kártyával rendelkező szülők magukkal vihetik kiskorú gyermekeiket a különböző programokra

– tájékoztatott a miniszterelnök.

A kormánynak cselekvőképesnek kell lennie

A miniszterelnök szerint egyre kevesebb korlátozás lesz a mindennapi életben, de a kormánynak a cselekvőképességhez szükséges lehetőségeit továbbra is biztosítani kell, ezért indokolt a veszélyhelyzeti intézkedések meghosszabbítása. Orbán Viktor egyúttal több tiszteletet kért az ellenzéki pártoktól a halálozási statisztikák kommunikálása kapcsán.

Nem politikai verseny tárgya a halottak száma. Épp elég baj, ha egyetlen ember is meghal. Nekem egyetlen magyar halála is fáj”

– fogalmazott, hozzátéve, szerinte több méltósággal kellene kezelni az elhunytakkal kapcsolatos kijelentéseket.

„Magyarországnak senki nem mondhatja meg, hogy mit tegyen, vagy mit ne tegyen”

A kormányfő rámutatott, hogy a nagy gyógyszergyárak érdeke is állhat egy-egy vakcina hatásosságának megkérdőjelezésében. Emellett Európában politikát is belekevertek a vakcinaügybe – tette hozzá. Mint fogalmazott:

Európában a politika felülírta az emberség szempontját. Ebből a szempontból Magyarország kilóg. Számunkra csak ember van, meg emberélet

– szögezte le. Hozzátette: „engem nem érdekel, hogy a macska fehér vagy fekete. Az a lényeg, hogy fogja meg az egeret. Ebből nem szabad politikát csinálni”. A kormányfő elmondta azt is, hogy most azért állunk jól az oltásokkal, mert Magyarországnak senki nem mondhatja meg, hogy mit tegyen vagy mit ne tegyen.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy a jövőben is egy-egy rendelettel kell módosítani a költségvetést, mivel gyorsan változnak a dolgok. A 2021-es módosított és a 2022-es költségvetés is a gazdaság újraindításáról szól. „Megindítottunk hatalmas lakásfelújítási programot, több százmilliárd forint jutott a vállalkozásoknak, sok minden megindult” – mondta.

Most előre kell nézni

Orbán Viktor elmondta, hogy pénteken Brüsszelben tárgyal, de a pénzügyi kérdések rendezettek, az Unió jövőjét érintő kérdések ennél sokkal fontosabbak – tette hozzá. Mint fogalmazott: szeretné látni, hogyan készül fel az Unió egy hasonló járványhelyzetre, és hogyan alakul az új amerikai adminisztrációval való kapcsolat, és nem szorul-e be az Unió Kína és az USA közé. Hozzátette:

A vezetésnek is megvan a maga szabályrendszere. Most előre kell nézni.”

Orbán Viktor szólt arról is, hogy az emberek mára már nem elnyomó szervezetet látnak a rendőrségben, hanem a rend őrét. „A közrend nem bomlott fel a mostani járványhelyzetben sem” – mondta Orbán Viktor. Az orvosok és az ápolók mellett a rendőröket is meg kell említeni, őket is nagy tisztelet, és köszönet illeti.

Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt