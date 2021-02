Újra városállam – ilyen az élet Toszkánában, a járvány újabb hullámában

Felszívódott turisták, élni akaró olaszok, növekvő esetszámok, és most ismét teljes lezárás. Egy utolsó kiülős eszpresszó utáni helyszíni tudósításunk a toszkánai Sienából, a járvány árnyékából.

Ismét felszálló ágban van a koronavírus Olaszországban. Egy rövid időszakot követően az enyhítés után sok tartományban újra szigorító intézkedéseket vezetnek be. A tartományok közül súlyos helyzetben van Toszkána, azon belül is Siena és környéke, ahol mostantól újra a legszigorúbb korlátozások léptek életbe,

a területet vörös zónává nyilvánították.

„Cor magis tibi Sena pandit”

„Siena – a kapujánál is – szélesebbre tárja előtted a szívét”. Ez a felirat fogadja az embert, ha a város egyik legrégebbi kapuján át, a Porta Camollia felől érkezik. Ez a kapu fogadta évszázadokon át a Firenzéből ide tartókat. Hasonló érzés fogott el engem is, amikor február elején Budapestről Sienába érkeztem, hogy itt töltsem a következő egyetemi szemeszteremet.

Siena, ez az ősi toszkán város festői dombokon terül el. Máig megőrizte középkori jellegét, évszázados épületeit, palotáit, a városfalat. A téglák vöröse mellett a város színei, a fekete és a fehér dominálnak. A monda szerint a Rómát alapító Remus fiai, Senius és Aschius apjuk halála után Romulus elől menekültek erre a helyre. Az egyik gyermek lovát fehér, a másikét fekete pokróc borította. Egy-egy dombra letelepedve megalapították a várost, mely az idősebb ikerpárról, Seniusról kapta a nevét.

A város utcái ilyenkor csöndet, nyugalmat árasztanak, mégsem nevezhetőek igazán kihaltnak.

Úgy tűnik, az olaszok visszakapták saját lakóhelyüket a turistáktól,

most újra ők maguk lakják be a tereket, az utcákat, a sikátorokat. A máskor külföldiektől hemzsegő városban olasz szón kívül jóformán nem is hallani mást.

Korai öröm?

Toszkána egésze január végén – ha csak résnyire is – újra megnyitotta kapuit, amit a járvány záratott be hónapokkal korábban. Újra élet költözött a városba: kinyitottak az éttermek, vendéglők, látogathatóvá váltak a múzeumok. A hónapnyi budapesti bezártságot követően üdítő élmény volt egy jellegzetes sienai boltív árnyékában

kiülni a térre, rendelni egy eszpresszót, levenni a maszkot,

és egy pillanatra úgy szürcsölgetni a csészényi normalitást, mintha nem is fordult volna a feje tetejére a világ egy évvel ezelőtt.

A vírus persze továbbra is a mindennapi élet része. Az emberek kültéren is fegyelmezetten viselik a maszkot. Este tíz után kijárási tilalom lép életbe. Sok hely nem élt a nyitás lehetőségével: a sienai dóm a templomok többségével ellentétben nem látogatható, csak szentmisére lehet betérni – a biztonsági őrök szigorú pásztázó tekintete azonban ilyenkor is megakadályozza, hogy az ember pillantást vethessen Pisano, Berninivagy az ifjú Michelangelo itt fellelhető műveire.

Hiába 160 éves idén az olasz egység, az embernek Itáliában az az érzése támad, mintha a koronavírus járvány valamelyest felszámolta volna Cavour és Garibaldi nagy művét: a védekezés ugyan központilag, de a tartományokra szabva zajlik, régiónként eltérő szabályokkal. A vírus terjedésének lassítása érdekében

alapos indok nélkül a tartományok közötti utazás sem lehetséges.

Egyszerűbb ma Budapestről a Sienai Egyetemre jönni tanulni, mint Siena városából ellátogatni Bolognába vagy Rómába.

Tömeg az utcán a teljes lezárást megelőző napon

Kopogtat a harmadik hullám

Az enyhítést követően néhány héttel meredeken emelkedni kezdett a fertőzöttek száma. Az új mutációk elérték Sienát is, a hírek szerint leginkább a fiatalok körében terjednek. A szigorítás sem váratott sokat magára, a régió besorolása sárgáról narancssárgára váltott, tovább aprózva ezzel az olasz egységet: ilyenkor a lakosok már a saját településüket sem hagyhatják el megfelelő indok nélkül.

Újra városállam lettünk.

A valóság persze nem mindig követi hűen a szabályozást. Ahogy jött a jó idő, sokan vették célba a tengerpartot, hétvégén egyenesen dugó alakult ki a pályán. A tiltás ellenére a tereket, parkokat ellepték a szemeszterkezdésre a városba visszatérő egyetemisták és a külföldi hallgatók.

Különösen kedvelt találkozópontja a fiataloknak a Piazza del Campo. A város kagyló alakú főtere egyben a híres sienai Palio helyszíne is. A feljegyzések szerint Itáliában itt tartottak először lovasversenyt 1238-ban, a Palio pedig máig a város legfőbb ünnepségét jelenti. A második világháború óta a 2020-as év volt az első, amikor – a járvány miatt – nem rendezték meg az eseményt.

Az esetszámok további növekedésére tekintettel a hétvégétől vörös zónává vált Siena és környéke. A hírre a sienaiak pénteken tömegesen rohanták meg az üzleteket. Százak jöttek ki újra a Piazza del Campora, hogy a téren üldögélve megihassanak egy utolsó italt az ismerősökkel, barátokkal.

Most újra bezárkózás jön, a legszigorúbb szabályokkal, egyelőre beláthatatlan időre. Olaszország egy éve nyögi a koronavírust, és úgy tűnik, messze még a vége.

Fiatalok a Piazza del Campón