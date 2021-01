Capitoliumi ostromlónak hitték – tönkrement az élete

„Megdöbbentő arra ráeszmélni, milyen szörnyű a közösségi média, amikor ilyesmi történik” – kezdi beszámolóját a chicagói nyugdíjas tűzoltó, David Quintavalle, akinek történetéről a Daily Wire számolt be. A nyugdíjas férfit a Twitteren összekeverték egy másik személlyel, aki január hatodikán a Capitoliumot ostromlók között volt, és poroltóval támadt rá az egyik rendőrre.

“THIS STORY HAS FUCKED UP MY LIFE”:



On the day of the riot, retired Chicago firefighter David Quintavalle was 600 miles away, celebrating his wife’s birthday.



But Twitter posts falsely identified him as a rioter involved in the killing of Brian Sitnick. https://t.co/QGxTFTCmXj