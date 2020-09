Több fehér liberális hisz a faji diszkriminációban, mint fekete

A demokrata szavazók között több fehér hisz a fekete családok nehezebb helyzetében, mint fekete egy amerikai felmérés szerint.

Kevesebb amerikai fekete hisz a feketéket érintő hátrányok létében, mint a fehér liberálisok – derül ki a Deseret News és Brigham Young Universityn működő Center for the Study of Elections and Democracy közös felméréséből, melynek a fő témája az, hogy miként birkóznak meg az amerikai családok a koronavírus-járvánnyal, de a zavargásokra és a rendőri fellépésre is rákérdezett.

A felmérés szerint több fehér demokrata szavazó gondolja úgy, mint nem fehér demokrata, hogy „a fekete családok olyan nehézségekkel néznek szembe, amelyekkel a fehérek nem”, és a republikánusok többsége egyáltalán nem hisz ebben.

A kijelentéssel csak a fekete válaszolók tizede nem értett egyet, de még így is több fehér liberális értett egyet a kijelentéssel, mint fekete – írja a The Federalist.

Pontosabban: a feketék 77 százaléka, a demokrata szavazók 80 százaléka ért egyet a kijelentéssel, míg a republikánusoknak csak a 25 százaléka. A fehérek 53 és a hispánok 55 százaléka gondolja ugyanígy, az átlag 56 százalék.

Azaz a demokrata szavazók közt a fehér demokraták 85, a fekete demokraták 74 százaléka gondolja úgy, hogy a fekete családoknak több nehézséggel kell szembe néznie. A republikánusok közt a feketék 34, a fehérek 23 százaléka gondolja így.

A kutatás itt érhető el.