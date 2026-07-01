Vége a forróságnak, jön az enyhülés, de jégesőt is hozhat magával a hidegfront

Soha ilyen forróság nem volt Magyarországon, megdőlt a melegrekord
Csaknem húsz éve mértek ehhez hasonló forróságot idehaza.
Akár két centiméternyi jég is eshet bizonyos területeken.
Kedden mind az országos, mind a fővárosi melegrekord megdőlt, de a forróság egy időre a végéhez ért. Szerdán már valamivel enyhébb hőmérséklettel találkozhatunk egy hidegfront miatt. A met.hu előrejelzése szerint július elsején az ország döntő részén még 27 fok felett, az Alföld középső tájain 29 fok körül alakulhat a napi középhőmérséklet.
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Csaknem húsz éve mértek ehhez hasonló forróságot idehaza.
A késő délelőtti óráktól az éjszakába nyúlóan ráadásul egyre többfelé lehet zivatarok kialakulására számítani az egész országban felhőszakadás, 1-2 centiméter körüli jég és viharos széllökés kíséretében.
Egy-egy intenzívebb cellában akár 90 kilométer per óra feletti széllökés és 2 centiméter feletti jég is előfordulhat.
A délutáni, kora esti órákban a Dunántúlon az északnyugati szelet erős vagy viharos (55-70 kilométer per óra) széllökések kísérhetik.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt