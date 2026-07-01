Vége a forróságnak, jön az enyhülés, de jégesőt is hozhat magával a hidegfront

Kedden mind az országos, mind a fővárosi melegrekord megdőlt, de a forróság egy időre a végéhez ért. Szerdán már valamivel enyhébb hőmérséklettel találkozhatunk egy hidegfront miatt. A met.hu előrejelzése szerint július elsején az ország döntő részén még 27 fok felett, az Alföld középső tájain 29 fok körül alakulhat a napi középhőmérséklet.