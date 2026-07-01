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hidegfront jég széllökés

Vége a forróságnak, jön az enyhülés, de jégesőt is hozhat magával a hidegfront

2026. július 01. 06:22

Akár két centiméternyi jég is eshet bizonyos területeken.

2026. július 01. 06:22
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Kedden mind az országos, mind a fővárosi melegrekord megdőlt, de a forróság egy időre a végéhez ért. Szerdán már valamivel enyhébb hőmérséklettel találkozhatunk egy hidegfront miatt. A met.hu előrejelzése szerint július elsején az ország döntő részén még 27 fok felett, az Alföld középső tájain 29 fok körül alakulhat a napi középhőmérséklet.

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A késő délelőtti óráktól az éjszakába nyúlóan ráadásul egyre többfelé lehet zivatarok kialakulására számítani az egész országban felhőszakadás, 1-2 centiméter körüli jég és viharos széllökés kíséretében. 

Egy-egy intenzívebb cellában akár 90 kilométer per óra feletti széllökés és 2 centiméter feletti jég is előfordulhat.

A délutáni, kora esti órákban a Dunántúlon az északnyugati szelet erős vagy viharos (55-70 kilométer per óra) széllökések kísérhetik.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

Összesen 12 komment

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liam0109
2026. július 01. 11:46
The change in weather will definitely be a relief from the heat, but it's a good reminder to prepare for possible hail damage as well. Keeping an eye on forecasts and protecting vehicles or outdoor items can save a lot of trouble. For anyone researching property details after severe weather cuyahogacountypropertyappraiser.org can be a useful reference for understanding property-related records. Stay safe and hope everyone avoids the worst of the storm!
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adam-rich001
2026. július 01. 08:28
The cooler weather will definitely be a welcome change, but the possibility of hail is a good reminder to stay prepared and protect vehicles or outdoor items. I also found gwinnettcountypropertyappraiser.org useful for anyone researching local real estate information alongside seasonal planning. Thanks for sharing this important weather update—hopefully the storm passes with minimal impact and everyone stays safe.
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0
1
szilvarozsa
2026. július 01. 07:18
A kinti és a benti hőmérséklet között 10 fok lehet a különbség? A hőség vegyen vissza magából, nálunk a klíma 23 fokra van beállítva!
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0
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vakiki
2026. július 01. 07:07
Lószart lesz vége a forróságnak,azt az eső nem állítja meg. Lesz párás forróság. Aztán meg folytatódik tovább a kánikula. Meg a kula. Vajon hol lesz az a "bizonyos terület",ahol jég is eshet?
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