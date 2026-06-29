Tisza-világ: ezzel a három javaslattal szállnak szembe Magyar Péterék a tomboló kánikulával

Az Európát fojtogató hőkupola régen látott melegrekordokkal írta be magát a történelemkönyvekbe, a tomboló kánikula pedig forradalmi újításokat is tartogatott a kormány szakembereinek jóvoltából.

A miniszterelnök mellett két miniszter is előállt egy egészen újszerű megoldással.

Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter azt kérte a lakosságtól a parlamentben, hogy a következő napokban csökkentse a vízhasználatot!