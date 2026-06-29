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Magyar Péter hőségriadó kánikula

Tisza-világ: ezzel a három javaslattal szállnak szembe Magyar Péterék a tomboló kánikulával

2026. június 29. 16:57

A kánikula forradalmi újításokat tartogatott a kormány szakembereinek jóvoltából.

2026. június 29. 16:57
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Az Európát fojtogató hőkupola régen látott melegrekordokkal írta be magát a történelemkönyvekbe, a tomboló kánikula pedig forradalmi újításokat is tartogatott a kormány szakembereinek jóvoltából.

A miniszterelnök mellett két miniszter is előállt egy egészen újszerű megoldással.

Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter azt kérte a lakosságtól a parlamentben, hogy a következő napokban csökkentse a vízhasználatot!

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Korábban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter írta meg, hogy az esti,

18 és 21 óra közötti időszakban csökkentsük az áramfogyasztást és ezekben az órákban mérsékeljük a klímaberendezések használatát is.

Helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsük le otthonunkat!

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Idézőjel

Az esti, 18 és 21 óra közötti időszakban csökkentsük az áramfogyasztást!

Ebben a három órában mérsékeljük a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsük le otthonunkat!

De az elmúlt napokban rajtuk kívül Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter sem akart lemaradni a jó tanácsokkal: „Kérjük, hogy a sürgősségi osztályokat valóban csak indokolt, halaszthatatlan esetben keressék fel!” – kérte a Facebook-oldalán, majd azt is hozzátette, hogy „aki sürgősségi ellátásra érkezik, lehetőség szerint hozzon magával vizet vagy egyéb folyadékot”.

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Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Összesen 10 komment

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evvan
•••
2026. június 29. 17:22 Szerkesztve
A következő Tisza kormány(fő) infó: aki nem iszik, nem fürdik, nem fogyaszt áramot és nem megy kórházba, az megkapja a „mintapolgár” címet.🤡
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survivor
•••
2026. június 29. 17:22 Szerkesztve
Immár évek óta, mindig van otthon20-30 liter ivóvizem.... (Budapesti prepper...)
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nyugalom
2026. június 29. 17:22
Hány diplomaval alltak elő ezek a kretenek? Tancikaló kevesebbet ugraljon, mert gutaütést kap!
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0
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Eldorado
2026. június 29. 17:18
"a kormány szakemberei: a lakosság a következő napokban csökkentse a vízhasználatot!" Ez aztán a megoldás! Szakmaiságból zero. Fogalmuk sincs a tetves tiszásoknak, ilyen helyzetben mit kéne tenni. Nem baj. Ráterheljük a lakosságra a problémát. Ez már előrevetíti azt a tiszás hozzáállást, ami ránk vár a jövőben: Krízishelyzetben a Tisza-kormány impotenciája miatt a lakosság fogja beszopni a faszt...
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