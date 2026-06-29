Tisza-világ: ezzel a három javaslattal szállnak szembe Magyar Péterék a tomboló kánikulával

Magyar Péter felszólította az embereket: csökkentsék a vízfogyasztást (VIDEÓ)
Több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni.
A kánikula forradalmi újításokat tartogatott a kormány szakembereinek jóvoltából.
Az Európát fojtogató hőkupola régen látott melegrekordokkal írta be magát a történelemkönyvekbe, a tomboló kánikula pedig forradalmi újításokat is tartogatott a kormány szakembereinek jóvoltából.
A miniszterelnök mellett két miniszter is előállt egy egészen újszerű megoldással.
Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter azt kérte a lakosságtól a parlamentben, hogy a következő napokban csökkentse a vízhasználatot!
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Több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni.
Korábban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter írta meg, hogy az esti,
18 és 21 óra közötti időszakban csökkentsük az áramfogyasztást és ezekben az órákban mérsékeljük a klímaberendezések használatát is.
Helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsük le otthonunkat!
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Ebben a három órában mérsékeljük a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsük le otthonunkat!
De az elmúlt napokban rajtuk kívül Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter sem akart lemaradni a jó tanácsokkal: „Kérjük, hogy a sürgősségi osztályokat valóban csak indokolt, halaszthatatlan esetben keressék fel!” – kérte a Facebook-oldalán, majd azt is hozzátette, hogy „aki sürgősségi ellátásra érkezik, lehetőség szerint hozzon magával vizet vagy egyéb folyadékot”.
Fotó: MTI/Bruzák Noémi