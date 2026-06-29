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kvíz időjárás melegrekord

Mennyit tud a magyar hőségrekordokról? (KVÍZ)

2026. június 29. 15:21

Tesztelje tudását!

2026. június 29. 15:21
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Ahogy arról beszámoltunk, kilencvenegy éves melegrekord dőlt meg vasárnap: a napi országos és budapesti csúcs is megdőlt, hajnalban pedig új fővárosi és egyben országos napi legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord született. 

A kánikula kapcsán tesztelheti, mennyit tud a magyar hőségrekordokról.

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
Tudja, hány Celsius-fokos csúcsdöntés született Budakalászon vasárnap?
2. kérdés
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
Tudja, melyik településen mérték az új fővárosi napi legmagasabb maximumhőmérsékleti rekordot?
3. kérdés
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
Tudja, hány Celsius-fok az új budapesti napi legmagasabb maximumérték?
4. kérdés
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
Tudja, mennyi a János-hegyen mért új napi legmagasabb minimumhőmérséklet?
5. kérdés
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
Tudja, melyik évhez kötődik a korábbi budapesti napi minimumrekord?

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A nyitókép illusztráció (Pexels) 

Összesen 1 komment

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Gubbio
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2026. június 29. 15:53 Szerkesztve
"Nyáron nagyon meleg van, télen nagyon hideg van, soha nincs jó idő, (mindig esik az eső)." Majd a zöldek megoldják - amúgy a felesleges fogyasztások 90%-a a liberális, hedonista gondolkodósmódúaktól jön.
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