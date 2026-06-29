Mennyit tud a magyar hőségrekordokról? (KVÍZ)

Ahogy arról beszámoltunk, kilencvenegy éves melegrekord dőlt meg vasárnap: a napi országos és budapesti csúcs is megdőlt, hajnalban pedig új fővárosi és egyben országos napi legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord született.

A kánikula kapcsán tesztelheti, mennyit tud a magyar hőségrekordokról.