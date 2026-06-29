Mennyit tud a magyar hőségrekordokról? (KVÍZ)

Kánikulainfó: meghosszabbodik a harmadfokú hőségriasztás, számos településen vízhiány alakult ki
Hétfőn is megdőlt a napi melegrekord.
Tesztelje tudását!
Ahogy arról beszámoltunk, kilencvenegy éves melegrekord dőlt meg vasárnap: a napi országos és budapesti csúcs is megdőlt, hajnalban pedig új fővárosi és egyben országos napi legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord született.
A kánikula kapcsán tesztelheti, mennyit tud a magyar hőségrekordokról.
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Hétfőn is megdőlt a napi melegrekord.
A nyitókép illusztráció (Pexels)