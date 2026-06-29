Kánikulainfó: kilencvenegy éves melegrekord dőlt meg, több településen vízhiány alakulhat ki

Ha nem lenne elég, még tovább erősödik a kánikula
Késő este sem hűl le a hőmérséklet.
A legkritikusabb területeken biztosítják lajtos kocsikkal az ivóvizet.
Vasárnap is megdőlt a napi országos és budapesti melegrekord, hajnalban pedig új fővárosi és egyben országos napi legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord is született – közölte a HungaroMet Zrt. hétfőn a honlapján.
Azt írták: vasárnap kissé tovább erősödött az eddig is nehezen viselhető hőség. A legforróbb órákban több helyen is 40 Celsius-fok fölé emelkedett a csúcshőmérséklet,
így ismét megdőlt az országos napi legmagasabb maximumhőmérséklet rekordja.
A Budakalászon mért 40,7 fok az 1935-ben Szarvason ugyanezen a napon rögzített 39,9 Celsius-fokos napi szélsőértéket szárnyalta túl.
Az Újpesten a délutáni hőségben regisztrált 40,6 Celsius-fok az 1935-ben rögzített 39,5 Celsius-fokos fővárosi napi legmagasabb maximumhőmérsékleti rekordot döntötte meg.
Budapest, János-hegy állomáson hajnalban csupán 26,1 Celsius-fokig tudott lehűlni a levegő, amellyel új fővárosi és egyben országos napi legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord született.
A korábbi fővárosi rekorder Budapest, Lágymányos volt, 2017-ben ugyanezen a napon mért 22,2 Celsius-fokos napi minimumával, míg az eddigi országos rekordtartó Szarvas 1935-ös 23,6 Celsius-fokos értéke volt – áll a közleményben.
Az elmúlt hétvégén rendkívüli módon, az átlaghoz képest 55 százalékkal nőtt a vezetékes ivóvízfelhasználás a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatási területén – közölte a vízmű hétfőn az MTI-vel.
A közlemény szerint ezért a társaság már most nem tudja teljes mértékben ellátni Szada, Erdőkertes és Veresegyház településeket vezetékes ivóvízzel, emellett a nógrádi térség több településén is vízhiány alakulhat ki, így kérték a helyi önkormányzatoktól az I. illetve II. fokú vízkorlátozás elrendelését.
Nyomatékosan kérik a felhasználókat, hogy kizárólag háztartásuk működtetéséhez használják a vezetékes ivóvizet,
Azt kérték, hogy az emberek szüneteltessenek minden olyan ivóvíz-felhasználáshoz kapcsolódó tevékenységet, amelyek ebben a rendkívüli helyzetben nem szükségesek (például autómosók üzemeltetése, közterületek öntözése).
A legkritikusabb területeken biztosítják lajtos kocsikkal az ivóvizet: négy szadai és két veresegyházi helyszínen.
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Késő este sem hűl le a hőmérséklet.
(MTI/Mandiner)
A nyitókép illusztráció (Pexels)