Kánikulainfó: kilencvenegy éves melegrekord dőlt meg, több településen vízhiány alakulhat ki

Vasárnap is megdőlt a napi országos és budapesti melegrekord, hajnalban pedig új fővárosi és egyben országos napi legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord is született – közölte a HungaroMet Zrt. hétfőn a honlapján.

Azt írták: vasárnap kissé tovább erősödött az eddig is nehezen viselhető hőség. A legforróbb órákban több helyen is 40 Celsius-fok fölé emelkedett a csúcshőmérséklet,