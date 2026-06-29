Ft
Ft
41°C
21°C
Ft
Ft
41°C
21°C
06. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
időjárás melegrekord hőség

Kánikulainfó: kilencvenegy éves melegrekord dőlt meg, több településen vízhiány alakulhat ki

2026. június 29. 13:05

A legkritikusabb területeken biztosítják lajtos kocsikkal az ivóvizet.

2026. június 29. 13:05
null

Vasárnap is megdőlt a napi országos és budapesti melegrekord, hajnalban pedig új fővárosi és egyben országos napi legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord is született – közölte a HungaroMet Zrt. hétfőn a honlapján.

Azt írták: vasárnap kissé tovább erősödött az eddig is nehezen viselhető hőség. A legforróbb órákban több helyen is 40 Celsius-fok fölé emelkedett a csúcshőmérséklet, 

így ismét megdőlt az országos napi legmagasabb maximumhőmérséklet rekordja.

A Budakalászon mért 40,7 fok az 1935-ben Szarvason ugyanezen a napon rögzített 39,9 Celsius-fokos napi szélsőértéket szárnyalta túl.

Az Újpesten a délutáni hőségben regisztrált 40,6 Celsius-fok az 1935-ben rögzített 39,5 Celsius-fokos fővárosi napi legmagasabb maximumhőmérsékleti rekordot döntötte meg.

Budapest, János-hegy állomáson hajnalban csupán 26,1 Celsius-fokig tudott lehűlni a levegő, amellyel új fővárosi és egyben országos napi legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord született.

A korábbi fővárosi rekorder Budapest, Lágymányos volt, 2017-ben ugyanezen a napon mért 22,2 Celsius-fokos napi minimumával, míg az eddigi országos rekordtartó Szarvas 1935-ös 23,6 Celsius-fokos értéke volt – áll a közleményben. 

55 százalékkal nőtt a vezetékes ivóvíz-felhasználás

Az elmúlt hétvégén rendkívüli módon, az átlaghoz képest 55 százalékkal nőtt a vezetékes ivóvízfelhasználás a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatási területén – közölte a vízmű hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint ezért a társaság már most nem tudja teljes mértékben ellátni Szada, Erdőkertes és Veresegyház településeket vezetékes ivóvízzel, emellett a nógrádi térség több településén is vízhiány alakulhat ki, így kérték a helyi önkormányzatoktól az I. illetve II. fokú vízkorlátozás elrendelését.

Nyomatékosan kérik a felhasználókat, hogy kizárólag háztartásuk működtetéséhez használják a vezetékes ivóvizet, 

  • mellőzzék a locsolást, 
  • medencetöltést, 
  • autómosást, 
  • pormentesítést.

Azt kérték, hogy az emberek szüneteltessenek minden olyan ivóvíz-felhasználáshoz kapcsolódó tevékenységet, amelyek ebben a rendkívüli helyzetben nem szükségesek (például autómosók üzemeltetése, közterületek öntözése).

A legkritikusabb területeken biztosítják lajtos kocsikkal az ivóvizet: négy szadai és két veresegyházi helyszínen.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI/Mandiner) 

A nyitókép illusztráció (Pexels) 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Okoskodó
2026. június 29. 14:18
Egészen párját ritkító meleg van, ez tény. Régen a budapesti hőmérsékletet a pestlőrinci állomáson mérték, amely egy dombon, házaktól távolabb , egy erdő szélén áll. A mai rekordokat új állomásokon mérik, ezért torzíthat az adatsor. Csak a pontosság kedvéért, mert útálom, ha megvezetnek!
Válasz erre
1
0
hakapeszim
2026. június 29. 14:15
Ergó már 91 éve volt hasonló meleg. No further questions.
Válasz erre
0
0
pandalala
2026. június 29. 13:57
90 évvel ezelőtt is globális felmelegedés volt emberfia béla túlzásba vitte a fingást ....
Válasz erre
2
0
states-2
2026. június 29. 13:41
A drogos pszichopata mellé még egy természeti csapás.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!