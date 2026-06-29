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magyar emberek bart istván falurombolás készül falu magyar

Falurombolás készül?

2026. június 29. 07:34

Jól figyelje az alábbiakat minden falusi magyar, aki szereti otthonát!

2026. június 29. 07:34
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Gyopáros Alpár
Gyopáros Alpár
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„Falurombolás készül?

Jól figyelje az alábbiakat minden falusi magyar, aki szereti otthonát!

Bart István, a Tisza helyettes államtitkárának gondolatai:

»A falusi házakhoz ugye utak tartoznak, hosszú gázvezeték, vízvezeték. 

Csomó olyan szolgáltatást kell nekik nyújtani amikhez ugye sokkal több – sokkal nagyobb távokat kell befutni, tehát mi tulajdonképpen rengeteget költünk arra,hogy egy olyan településszerkezetet tartsunk fenn, amit már azok az emberek sem akarnak fenntartani, akik ott laknak. 

Hát elköltöznek azért, mert nincs munka. Tehát hogy miért próbálunk egy olyan településszerkezetet erőltetetten sok pénzből fenntartani, amit valójában már a magyar emberek igazából nem akarnak. 

Tehát hogy a magyar emberek semmire sem vágynak jobban, – nagyon gyakran – mint arra. hogy elköltözzenek Győrbe, Sopronba, Budapestre- ahol a munkahelyek vannak. 

És ugye a magyar kormány arra költi a pénzét, hogy ilyen vidékfejlesztési eszközökkel próbálja fenntartani a falusi életet, viszont nem épít bérlakásokat azokon a helyeken ahol az emberek lakni szeretnének. Tehát ugye nincs lényegbeli állami bérlakás építési program. 

Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon jellemző arra, hogy a magyarok, magyar társadalom most ugye leginkább a múltba szeretné élni – tehát hogy nagyon ezt valamelyik filozófus – kutató – szociológus mondta, hogy ez egy ilyen „jövősokk” amiben a magyar társadalom él. 

Tehát hogy nem akarjuk elfogadni azt, hogy igen, a 21. században már nem élnek falun az emberek, nem akarnak falun élni – ugye ez egy olyan folyamat, ami nagyon sok országban lezajlott, például Portugáliában is. 

Effektive elköltöznek az emberek a faluról és beköltöznek a városba, mert ott van a munka. Ez egyébként sok tekintetben környezetterhelés szempontjából könnyebb, tehát hogy ha a városban laksz, akkor az ugye kevesebb energiát jelent, valamint ugye lehetővé teszi az embereknek azt, hogy megvalósítsák- tehát hogy hasznos életet éljenek.«

Borzasztó gondolatmenet!”

Nyitókép: Hegedűs Róbert/MTI

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 61 komment

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Haifisch
2026. június 29. 10:54
Tarrnak semmi köze a magyar emberekhez. Fogalma sincs, hogy mit gondolnak és magasról szarik rá. Nem is az a feladata, hogy a magyar embereknek jobb legyen, hanem az, hogy kiszolgálja ezt a mocskos, hazaáruló bábkormányt és azokat, akik ezért fizetik. A falusiaknak, akik ezekre szavaztak, talán ébresztő lesz, hacsak nem agyhalottak ők is, mint a szektások általában.
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tapir32
2026. június 29. 10:47
Petya egy Fejbólintó János. Megpróbálja itthon eladni a brüsszeli érdekek föltétlen kiszolgálását magyar érdeknek. Magyar Péter állandóan korrupcióval küzd, miközben pontosan tudja, hogy Magyarország az EU kevéssé korrupt államai közé tartozik, és az alapítványokból nem tűnik el a pénz. Az egész korrupcióra épített politikai stratégiája egy hazugság és terelés. A nép emberének, jó gazdának látszódjon, aki az emberek pénzét, érdekét képviseli, miközben eladja az országot, feladja a szuverenitást és a saját haveri körének átjátssza az állami vagyont. Ki hisz el, hogy Magyar Péter és társai rövidnadrágos kiscserkészek fehér liliommal a kezükben? Nem, nem azok. A hatalomra és a pénzre hajtanak. Magyar Péter és a Tisza el akarja lopni az EU pénzeket! Korrupt Tisza. Lopós Magyar Péter.
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1
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Horst_Tappert
2026. június 29. 10:45
9 tehát és 8 ugye ebben a rövid "gondolatmenetben". Ezt a Bart rémisztően ostoba, primitív és műveletlen alak... És persze baromságokat beszél.
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3
0
24fokos32
2026. június 29. 10:27
"...azokat a kisebb településeket, ahol már csak kevés idős ember él..." Bartnak fogalma sincs a magyar faluról. 1200 magyar faluban 2020 óta már megszűnt a népességfogyás, stagnálás vagy népességnövekedés van (szinte vagy teljesen színtiszta magyar falvakról van szó, mielőtt bárki mábármi másra gondolna). A falu szinte a reneszánszát éli. 2019 ősze óta Budapestről menekülnek az emberek az agglomerációba (vajon miért...?), még ha fővárosi is a munkahel. De jól működő városoknál is van kiáramlás, ahol a város fejlődése miatt elszálltak a lakásárak, pl. Debrecen. Az M35 autópálya óta egy bihari, hajdú faluból is 20-30 perc autóval bejutni a debreceni munkahelyre, sorban egymás után élednek újjá és szaporodnak magyar lakosságilag Hajdú és Bihar vidékeinek falvai. Vásárolják a magyar családok a városi lakásnál jóval olcsóbb falusi kertes házakat. Bart István hülye és álmodozik, Gyopáros Alpár a Magyar Falu Program részeseként szakértő. Neki van joga itt megszólalni, Bartnak meg kuss van.
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