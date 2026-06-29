Tehát hogy a magyar emberek semmire sem vágynak jobban, – nagyon gyakran – mint arra. hogy elköltözzenek Győrbe, Sopronba, Budapestre- ahol a munkahelyek vannak.

És ugye a magyar kormány arra költi a pénzét, hogy ilyen vidékfejlesztési eszközökkel próbálja fenntartani a falusi életet, viszont nem épít bérlakásokat azokon a helyeken ahol az emberek lakni szeretnének. Tehát ugye nincs lényegbeli állami bérlakás építési program.

Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon jellemző arra, hogy a magyarok, magyar társadalom most ugye leginkább a múltba szeretné élni – tehát hogy nagyon ezt valamelyik filozófus – kutató – szociológus mondta, hogy ez egy ilyen „jövősokk” amiben a magyar társadalom él.